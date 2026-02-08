A che ora gioca l’Italia oggi nel curling misto, Olimpiadi 2026: programma 8 febbraio, avversarie, tv, streaming

Oggi domenica 8 febbraio prosegue il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si entra nel fase conclusiva del round robin, il girone unico a dieci squadre che promuove le prime quattro classificate alle semifinali. La lotta per l’accesso alla fase a eliminazione diretta si fa più intensa che mai e le pretendenti alla zona medaglia si daranno nuovamente battaglia sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, dove le tre sessioni odierne delineeranno buona parte del quadro.

L’Italia tornerà in scena per un nuovo doppio impegno assolutamente da non perdere, di fondamentale importanza per continuare a cullare il sogno di salire sul podio a cinque cerchi. Stefania Constantini e Amos Mosaner si presenteranno all’appuntamento da Campioni Olimpici di Pechino 2022 e Campioni del Mondo in carica, affrontando l’abbordabile Cechia alle ore 14.35 e la lanciatissima Gran Bretagna alla ore 19.05.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite che l’Italia gioca oggi (domenica 8 febbraio) nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GIOCA L’ITALIA DEL CURLING OGGI ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

Ore 14.35 Italia vs Cechia a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri sport

Ore 19.05 Italia vs Gran Bretagna a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri sport

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max per Italia-Gran Bretagna; Discovery Plus e HBO Max per Italia-Cechia.

Diretta testuale: OA Sport.