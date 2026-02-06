A che ora gioca l’Italia oggi nel curling misto, Olimpiadi 2026: programma 6 febbraio, avversarie, tv, streaming

Oggi venerdì 6 febbraio prosegue il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura dei Giochi deve ancora svolgersi (l’appuntamento è per stasera alle ore 20.00) e siamo già alla terza giornata della competizione in corso di svolgimento sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Dopo aver affrontato Corea del Sud e Canada, l’Italia tornerà in scena per un doppio impegno assolutamente da non perdere.

Stefania Constantini e Amos Mosaner (che in serata sarà uno dei portabandiera dell’Italia durante la Cerimonia d’Apertura) giocheranno due incontri di fondamentale importanza per la qualificazione alle semifinali, a cui accederanno soltanto le prime quattro classificate della fase a girone unico. I Campioni Olimpici di Pechino 2022 e Campioni del Mondo in carica apriranno le danze alle ore 10.05 contro la Svizzera, mentre alle ore 14.35 incroceranno l’Estonia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite che l’Italia gioca oggi (venerdì 6 febbraio) nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GIOCA L’ITALIA DEL CURLING OGGI ALLE OLIMPIADI

Venerdì 6 febbraio

Ore 10.05 Italia vs Svizzera a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri eventi

Ore 14.35 Italia vs Estonia a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri eventi

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 in alternanza con altri eventi, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi, gratis; Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.