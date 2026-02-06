LIVE Italia-Estonia, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: Constantini/Mosaner trovano una delle coppie più ostiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Estonia, quarto impegno degli azzurri nel round robin del torneo Olimpico di doppio misto di curling. I campioni di Pechino 2022 completano il doppio turno giornaliero sfidando una coppia giunta a Cortina con ben altre ambizioni. Tuttavia Stefania Constantini ed Amos Mosaner non possono distrarsi e devono conquistare un’altra vittoria utile alla marcia di avvicinamento verso l’obiettivo semifinale.

Gli azzurri in mattinata affronteranno dapprima la coppia elvetica nella speranza che l’incontro del primo pomeriggio possa servire a confezionare la doppia vittoria. Usciti nettamente e sorprendentemente sconfitti dalla sfida al Canada, i campioni in carica non possono collezionare ulteriori sconfitte ed hanno bisogno di rilanciarsi nella corsa alle semifinali. Servirà ritrovare serenità e quel gioco fatto di precisione e bocciate decise che ha fatto innamorare gli appassionati italiani.

La coppia estone è composta da Marie Kaldvee ed Harri Lill. I baltici erano giunti a Cortina con ambizioni importanti, ma la dura realtà dei Giochi Olimpici gli ha riservato due sconfitte nei primi due incontri al cospetto di Svizzera e Gran Bretagna. I baltici hanno poi trovato il primo hurrà piegando la Svezia con lo score di 7-5 e dovranno vincerle praticamente tutte da qui al termine del girone unico per approdare in semifinale.

Italia-Estonia, quarto impegno degli azzurri nel round robin del torneo Olimpico di doppio misto di curling, inizierà alle 14.35.