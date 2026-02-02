Seguici su
Calendario curling Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Il curling sarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio. Questo sport sarà uno di quelli che anticiperanno l’accensione del braciere e la sfilata delle Nazioni, visto che le prime partite si disputeranno già mercoledì 4 febbraio, e ci terrà compagnia davvero fino all’ultimo, visto che l’atto conclusivo femminile è in programma domenica 22 febbraio. 

Si preannuncia grande spettacolo sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, dove si disputeranno i tre tornei in programma: si incomincerà con il doppio misto (dal 4 al 10 febbraio), poi ci sarà spazio per i due eventi di genere (uomini e donne). L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni: Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistarono insieme l’oro nel doppio a Pechino 2022, anche i due quartetti maschili e femminili inseguiranno il colpaccio. 

Il doppio misto si gioca a coppie, composte da un uomo e una donna, su lunghezza ridotta e con due stone già posizionate all’inizio della partita. Negli altri due eventi si gareggia con quartetti interamente maschili o femminili, con la durata di dieci end. Il meccanismo è il consueto: girone unico con tutte le partecipanti, le prime quattro classificate accederanno alla fase a eliminazione diretta (semifinali e gli atti conclusivi che assegneranno le medaglie).  

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. 

CALENDARIO CURLING OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 

Mercoledì 4 febbraio 

19.05  Doppio misto, fase a gironi: Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Cechia, Estonia-Svizzera 

Giovedì 5 febbraio 

10.05  Doppio misto, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Estonia, Svezia-Cechia Norvegia-USA 

14.35  Doppio misto, fase a gironi: USA-Svizzera, Norvegia-Canada 

19.05  Doppio misto, fase a gironi: Italia-Canada, Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia, Gran Bretagna-Cechia 

Venerdì 6 febbraio 

10.05  Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svizzera, Svezia-Gran Bretagna, USA-Canada 

14.35  Doppio misto, fase a gironi: Italia-Estonia, USA-Canada, Gran Bretagna-Corea del Sud, Svezia-Norvegia 

Sabato 7 febbraio 

10.05  Doppio misto, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia 

14.35  Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia, Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-USA, Cechia-Corea del Sud 

19.05  Doppio misto, fase a gironi: Italia-Norvegia, USA-Corea del Sud, Canada-Estonia, Svizzera-Cechia 

Domenica 8 febbraio 

10.05  Doppio misto, fase a gironi: Norvegia-Cechia, Estonia-Corea del Sud 

14.35  Doppio misto, fase a gironi: Italia-Cechia, USA-Estonia, Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera 

19.05  Doppio misto, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, USA-Svezia, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud 

Lunedì 9 febbraio 

10.05  Doppio misto, fase a gironi: Italia-USA, Svizzera-Canada, Norvegia-Corea del Sud, Estonia-Cechia 

18.05  Doppio misto, semifinali 

Martedì 10 febbraio 

14.05  Doppio misto, finale per il bronzo 

18.05  Doppio misto, finale per l’oro 

Mercoledì 11 febbraio 

19.05  Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia, Canada-Germania, Cechia-USA, Gran Bretagna-Cina 

Giovedì 12 febbraio 

09.05  Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera, Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca 

14.05  Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Germania, Svizzera-USA, Gran Bretagna-Svezia 

19.05  Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Giappone, Svezia-USA 

Venerdì 13 febbraio 

09.05  Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Canada-USA, Norvegia-Cina 

14.05  Torneo femminile, fase a gironi: Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Canada-USA, Gran Bretagna-Corea del Sud 

19.05  Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Germania, Svizzera-Cina Cechia-Norvegia, Canada-Svezia 

Sabato 14 febbraio 

09.05  Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone 

14.05  Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Gran Bretagna, Svezia-Cina Svizzera-Canada, Germania-USA 

19.05  Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia, Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Giappone-USA 

Domenica 15 febbraio 

09.05  Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna 

14.05  Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Danimarca, Corea del Sud-Giappone, Gran Bretagna-Svezia, Cina-USA 

19.05  Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cechia, Gran Bretagna-Svizzera, Canada-Cina, Norvegia-USA 

Lunedì 16 febbraio 

09.05  Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Svizzera, Cina-Canada, Danimarca-Gran Bretagna 

14.05  Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Norvegia, Cechia-Canada, Svezia-Germania 

19.05  Torneo femminile, fase a gironi: Italia-USA, Corea del Sud-Cina, Svizzera-Gran Bretagna, Canada-Giappone 

Martedì 17 febbraio 

09.05  Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Svezia, Cechia-Germania, USA-Cina 

14.05  Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone, Svezia-Canada, Danimarca-USA Corea del Sud-Svizzera 

19.05  Torneo maschile, fase a gironi: Italia-USA Canada-Gran Bretagna, Germania-Svizzera, Svezia-Norvegia 

Mercoledì 18 febbraio 

09.05  Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Danimarca, Gran Bretagna-USA Svezia-Corea del Sud 

14.05  Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada, Cechia-Cina, Norvegia-Svizzera, Gran Bretagna-USA 

19.05  Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada, Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Cina-Svezia 

Giovedì 19 febbraio 

09.05  Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svizzera, Germania-Cina Svezia-Cechia, Norvegia-Canada 

14.05  Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Svizzera-USA Canada-Corea del Sud, Cina-Giappone 

19.05  Torneo maschile, semifinali 

Venerdì 20 febbraio 

14.05  Torneo femminile, semifinali 

19.05  Torneo maschile, finale per il bronzo 

Sabato 21 febbraio 

14.05  Torneo femminile, finale per il bronzo 

19.05  Torneo maschile, finale per l’oro 

Domenica 22 febbraio 

11.05  Torneo femminile, finale per l’oro 

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING 

Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD, gratis e in chiaro. 

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, per gli abbonati. 

Diretta testuale: OA Sport. 

