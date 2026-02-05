A che ora gioca l’Italia oggi nel curling misto, Olimpiadi 2026: programma 5 febbraio, avversarie, tv, streaming

Oggi giovedì 5 febbraio si entra nel vivo del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e l’Italia farà il proprio debutto: dopo essere rimasto a riposo in occasione della prima giornata disputata ieri sera, il binomio tricolore si presenterà sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo per incominciare la propria avventura a cinque cerchi. Sarà il primo torneo di questo sport, a precedere gli eventi di genere che saranno protagonisti nel corso delle due settimane.

Stefania Constantini e Amos Mosaner (che domani sarà uno dei portabandiera durante la Cerimonia d’Apertura) si presenteranno all’appuntamento da Campioni Olimpici di Pechino 2022 e da Campioni del Mondo in carica, con il chiaro obiettivo di andare a caccia di una medaglia. Gli azzurri esordiranno alle ore 10.05 contro la Corea del Sud, partendo con i favori del pronostico contro una rivale comunque molto solida e in grado di impensierire le big del panorama internazionale.

Alle ore 19.05, invece, andrà in scena il durissimo testa a testa contro il Canada: si preannuncia uno scontro diretto di fondamentale importanza nella corsa verso la qualificazione alle semifinali della manifestazione, a cui si qualificheranno le prime quattro classificate della fase a girone unico. Al termine di questa intensa giornata avremo un primo quadro della situazione e una proiezione sulle reali ambizioni della nostra Nazionale in questa competizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite che l’Italia gioca oggi (giovedì 5 febbraio) nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GIOCA L’ITALIA DEL CURLING OGGI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 5 febbraio

Ore 10.05 Italia vs Corea del Sud a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 19.05 Italia vs Canada a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.