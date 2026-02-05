LIVE Italia-Corea del Sud, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: inizia il torneo di doppio misto per Constantini/Mosaner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la prima giornata del round robin del torneo olimpico di doppio misto di curling tra Italia e Corea del Sud. Stefania Constantini ed Amos Mosaner avviano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con un giorno d’anticipo rispetto alla cerimonia d’apertura. I campioni in carica avranno un doppio turno completato in serata dalla sfida serale al Canada. Appuntamento alle 10.05 con l’incontro d’esordio degli azzurri.

Constantini e Mosaner sono imbattuti dal 2022, quando si imposero alle Olimpiadi di Pechino. Nel 2025 il formidabile binomio italiano ha conquistato anche i Mondiali svolti in Canada confermandosi al vertice della disciplina. I Giochi casalinghi rappresentano l’occasione della definitiva consacrazione per Stefania ed Amos, autentici rappresentanti del curling nel Bel Paese. Bisognerà iniziare con il piede giusto in quanto tutti gli avversari vorranno ben figurare al cospetto dei Campioni Olimpici uscenti.

Da non sottovalutare l’insidiosa coppia asiatica composta da Kim Seonyeong e Jeong Yeongseok. I sudcoreani hanno già avviato il loro round robin affrontando la Svezia mercoledì. I sudcoreani hanno ceduto nettamente agli scandinavi per 10-3 in un match durato appena 6 end in cui tuttavia erano in vantaggio sino al termine della terza mano. Impegno sulla carta agevole per gli azzurri, ma non bisognerà prendere sottogamba l’esordio dinanzi al pubblico di casa.

Italia-Corea del Sud, match valido per la prima giornata del round robin del torneo olimpico di doppio misto di curling, inizierà alle 10.05 nello storico impianto di Cortina.