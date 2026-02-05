LIVE Italia-Canada, Olimpiadi curling in DIRETTA: subito la sfida ai maestri di questo sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, seconda sfida degli azzurri nel torneo Olimpico di Milano Cortina 2026 di curling misto. Esame importante per gli azzurri che affrontano una delle squadre più forti del torneo, il Canada che A rappresentare l’Italia sono Stefania Constantini e Amos Mosaner, che sono campioni olimpici in carica. L’oro ottenuto quattro anni fa a Pechino è l’unica medaglia per ora del curling italiano alle Olimpiadi. I due azzurri hanno vinto anche il Mondiale nel 2025.

L’Italia è una delle favorite in questo torneo iridato, dopo due stagioni non da protagonista. Stefania Constantini e Amos Mosaner, dopo aver riformato la coppia più titolata del curling azzurro, si presentano da Campioni Olimpici e campioni mondiali in carica e non possono certo nascondersi. Gli avversari sono i canadesi Jocelyn Peterman e Brett Gallant che ieri hanno sconfitto al debutto 10-5 la Cechia al termine di un match a senso unico. .

Sono dieci le squadre cjhe partecipano al torneo olimpico di curling misto: Canada, Gran Bretagna, Svizzera, Svezia, Cechia, Estonia, Corea del Sud, Norvegia, Italia e Usa. La giornata di ieri, oltre al successo del Canada, ha vinto la vittoria della Svizzera contro l’Estonia, della Gran Bretagma contro la Norvegia e della Svezia contro la Corea del Sud.

Il primo obiettivo degli azzurri è superare la fase a gironi, compito da non dare per scontato, perchè gli avversari di altissimo livello non mancano di certo. La Svezia di Isabella e Rasmus Wranaa è uno degli avversari più ostici della squadra azzurra. Le altre tre favorite principali, oltre al Canada, sono la Svizzera di Yannick e Briar Schwaller, e la Gran Bertagna di Jennifer Dodds e Bruce Mouat.

