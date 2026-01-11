WTA Auckland 2026, Elina Svitolina piega Xinyu Wang e vince il primo titolo del suo 2026

Il primo titolo dell’anno del circuito WTA parla ucraino. Elina Svitolina, numero 13 del ranking WTA e testa di serie numero uno, piega la cinese Xinyu Wang, numero 57 del mondo e settima favorita del tabellone, 6-3 7-6(6) in un’ora e quarantaquattro minuti, e si aggiudica il torneo di Auckland.

L’ucraina salva la palla dello 0-1 e rompe l’equilibrio iniziale quando sigla, a trenta, il break del 4-2. La testa di serie numero uno consolida il vantaggio acquisito con il turno di battuta del 5-2, la sua avversaria accorcia con il 5-3, ma nel nono gioco Svitolina non concede sconti e firma il 6-3 al primo set point.

Il secondo parziale si sviluppa sui binari di un assoluto equilibrio. L’ucraina salva tre opportunità dell’1-3 e non sfrutta la palla break nel game successivo. Nessuna delle due contendenti concede altre opportunità sul proprio servizio e il tie-break diventa la naturale conclusione del set. Svitolina rimonta lo 0-3 inziale e, dopo aver mancato un match point, chiude i conti sul definitivo 8-6.

La giocatrice ucraina chiude il match con sette ace, tre doppi falli e il 66% di prime di servizio. La numero tredici del ranking WTA vince il 74% di punti sulla prima palla e il 57% sulla seconda. Il computo dei punti, testimonianza di un incontro sostanzialmente equilibrato, premia Svitolina per 78 a 72.