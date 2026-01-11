A che ora Polonia-Svizzera oggi, Finale United Cup 2026: orari singolari e doppio, tv, streaming

Terza finale di United Cup per la Polonia, prima per la Svizzera. Esito un po’ a sorpresa della quarta edizione di United Cup, che manda in finale una squadra indubbiamente forte e con un giocatore in chiara ripresa contro un’altra che vive di due traiettorie agonistiche totalmente opposte.

Saranno scontri, comunque, tutti da vedere. Swiatek-Bencic è una parte di quanto di meglio può offrire oggi il circuito femminile, per quel che è la campionessa di Wimbledon e per ciò che può garantire l’elvetica. A seguire, ci sono i sogni di rinascita di Hurkacz e un Wawrinka ormai libero da qualsiasi pressione. Di fare risultato non ne ha più bisogno, all’ultimo anno: ed è un’arma sempre potenzialmente a doppio taglio.

La United Cup 2026 terminerà nella mattina di oggi con la finale tra Polonia e Svizzera. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis.

CALENDARIO FINALE UNITED CUP 2026 OGGI

Domenica 11 gennaio

Ore 7:30 Swiatek-Bencic

A seguire Hurkacz-Wawrinka

A seguire Doppio misto

PROGRAMMA UNITED CUP 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo