Musetti-Bublik, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Alexander Bublik nella finale del torneo ATP 250 di Hong Kong: l’appuntamento è per domenica 11 gennaio (ore 08.30 italiane, nella località cinese sono sette ore avanti rispetto a noi) sul cemento del Campo Centrale, dove andrà in scena un vibrante scontro diretto per la conquista del trofeo a sette giorni dall’apertura degli Australian Open, primo Slam della stagione che incomincerà il prossimo 18 gennaio sul cemento di Melbourne.

Il toscano si presenterà all’appuntamento da nuovo numero 5 del mondo e incrocerà il numero 11 del ranking ATP (in caso di successo riuscirebbe a entrare in top-10 per la prima volta in carriera), contro cui è sotto per 2-1 nei precedenti disputati sul circuito maggiore: Bublik ebbe la meglio ai sedicesimi del Queen’s nel 2022 e ai quarti di finale di Adelaide nel 2024, mentre Musetti si impose ai quarti di finale a Stoccarda nel 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Bublik, finale del torneo ATP 250 di Hong Long. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale. Gli orari sono italiani (in Cina sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-BUBLIK, FINALE HONG KONG

Domenica 11 gennaio

Ore 08.30 Lorenzo Musetti vs Alexander Bublik – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA MUSETTI-BUBLIK: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.