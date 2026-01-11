WTA Adelaide 2026, torneo aperto a qualsiasi risultato: Jessica Pegula, n.1 del seeding. Italiane assenti

Archiviata la prima settimana di tornei del 2026, si pensa alla seconda, con l’obiettivo di arrivare nel migliore dei modi agli Australian Open 2026 (18 gennaio – 1° febbraio). Nel circuito femminile il torneo 500 di Adelaide può essere funzionale a questo obiettivo, ricordando la storia di questo torneo in cui spesso la vincitrice ha saputo poi esprimersi alla grande a Melbourne. Si pensi all’ultima vincitrice dello Slam australiano, Madison Keys, trionfante anche nella capitale dell’Australia meridionale.

La testa di serie numero uno è Jessica Pegula, inserita in un tabellone che non concede margini di respiro. Nella parte alta l’americana potrebbe infatti incrociare sin dal primo turno Paula Badosa, avversaria di grande solidità e dal rendimento in costante crescita. Nella metà bassa spicca invece Keys, chiamata a un torneo di sostanza per limitare l’impatto della scadenza dei punti relativi al suo primo e finora unico titolo Major.

Numerosi i match di primo turno di notevole interesse tecnico. Su tutti il confronto Andreeva-Fernandez, sfida generazionale dal grande contenuto agonistico, e Kasatkina-Sakkari, match tra due interpreti molto diverse per caratteristiche ma accomunate da un’elevata intensità fisica. Pensando ai quarti di finale, non è da escludere una possibile rivincita del recente torneo di Brisbane tra Mirra Andreeva e Marta Kostjuk, con l’ucraina capace in quella circostanza di spingersi fino alla finale.

Attenzione anche alla parte bassa del main draw, dove un eventuale incrocio tra Samsonova e Vondroušová promette equilibrio e variazioni tattiche. Percorso tutt’altro che semplice anche per le prime due teste di serie: oltre a Pegula, Keys potrebbe trovare Jelena Ostapenko, giocatrice capace di accendersi improvvisamente e di ribaltare qualsiasi pronostico in modalità “on-off”. Al di là del seeding, il lotto delle potenziali protagoniste è ampio e articolato. Da segnalare, infine, l’assenza di tenniste italiane.

ENTRY LIST WTA ADELAIDE 2026

1. 6 Jessica Pegula USA

2. 7 Madison Keys USA

3. 9 Mirra Andreeva

4. 10 Ekaterina Alexandrova

5. 11 Belinda Bencic SUI

6. 12 Clara Tauson DNK

7. 13 Linda Noskova CZE

8. 15 Emma Navarro USA

9. 17 Liudmila Samsonova

10. 18 Victoria Mboko CAN

11. 18 SR Marketa Vondrousova CZE

12. 21 Diana Shnaider

13. 22 Leylah Fernandez CAN

14. 23 Jelena Ostapenko LAT

15. 25 Paula Badosa ESP

16. 26 Marta Kostyuk UKR

17. 27 Dayana Yastremska UKR

18. 28 Sofia Kenin USA

19. 30 SR Beatriz Haddad Maia BRA

TABELLONE WTA 500 ADELAIDE 2026

Pegula (USA) [1]-Bye

Badosa (ESP)-Qualificata

Joint (AUS)-Kenin (USA)

Tomljanovic (AUS) [WC]-Tauson (DEN) [5]

Andreeva [3]-Fernandez (CAN)

Qualificata-Yastremska (UKR)

Qualificata-Kostyuk (UKR)

Jones (AUS) [WC]-Navarro (USA) [6]

Samsonova [7]-Vondrousova (CZE) [7] [PR]

Birrell (AUS) [WC]-Shnaider

Kasatkina (AUS)-Sakkari (GRE) [WC]

Qualificata-Alexandrova [4]

Mboko (CAN) [8]-Haddad Maia (BRA) [PR]

Kalinskaya-Qualificata

Ostapenko (LAT)-Qualificata

Bye-Keys (USA) [2]