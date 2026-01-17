Volley, Verona vola in testa alla Superlega! Mozic e Keita decisivi contro Cuneo, Perugia chiamata alla replica

Verona ha sconfitto Cuneo per 3-0 (25-17; 25-20; 25-23) nell’anticipo della diciassettesima giornata della Superlega ed è balzata al comando della classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile, con un punto di vantaggio di confronti di Perugia, che domenica 18 gennaio sarà impegnata nel big match con Civitanova.

Gli scaligeri hanno infilato il quindicesimo successo stagionale e continuano a sognare in un’annata agonistica semplicemente da favola, in cui stanno mettendo paura a tutte le storiche big del panorama nazionale, facendo capire di avere tutte le carte in regola per battagliare per la conquista dello scudetto.

La Rana ha inflitto il secondo stop di fila ai piemontesi, che occupano il nono posto in graduatoria e sono in piena lotta con Monza, Padova e Cisterna per meritarsi la qualificazione ai playoff. I padroni di casa hanno rispettato il pronostico della vigilia, controllando agevolmente la situazione nei primi due set e piazzando poi la stoccata risolutrice nel serrato finale del terzo parziale.

A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Rok Mozic (17 punti), la stella Noumory Keita (14 punti, 3 ace) e lo schiacciatore Darlan Souza (12 punti, 3 ace) sotto la regia dell’eterno Micah Christenson, capace di sfruttare al meglio anche il pimpante centrale Lorenzo Cortesia (8 punti, 4 ace). Tra le fila di Cuneo i migliori sono stati Nathan Feral (9) e Alexandre Strehlau (7), Ivan Zaytsev non è sceso in campo.