Calendario Nations League volley maschile 2026: gli orari e le avversarie dell’Italia

Lo scorso anno l’Italia perse la finale della Nations League di volley maschile, venendo tramortita dalla Polonia in occasione dell’atto conclusivo andato in scena a Ningbo: per la prima volta nella storia della competizione gli azzurri erano in lotta per la conquista del trofeo, ma i biancorossi imposero il loro gioco in terra cinese. La nostra Nazionale si prese la rivincita qualche settimana più tardi, sconfiggendo i polacchi nella semifinale dei Mondiali e involandosi verso il secondo titolo iridato consecutivo.

L’Italia si rimetterà in gioco tra poche settimane e cercherà di ben figurare nella Nations League 2026, che ci terrà compagnia durante l’estate e che ci proietterà verso gli Europei casalinghi, dove tra l’altro verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il CT Fefé De Giorgi utilizzerà la manifestazione per lanciare qualche nuovo nome, effettuare degli esperimenti tecnici, rinsaldare il gruppo e preparare l’evento più importante della stagione.

Il cammino dell’Italia incomincerà a Ottawa (Canada): esordio il 10 giugno contro la Francia, poi gli incroci con Germania e Turchia, infine il confronto con gli USA il 15 giugno. La nostra Nazionale si trasferirà poi a Lubiana (Slovenia): dal 24 al 28 giugno sono previsti i testa a testa contro Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. L’ultima trasferta sarà a Osaka (Giappone), dove gli azzurri sfideranno Giappone, Belgio, Argentina, Cuna dal 15 al 19 luglio. La Final Eight si giocherà a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto. Di seguito il calendario delle partite dell’Italia nella Nations League 2026 di volley maschile.

CALENDARIO ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE 2026

Mercoledì 10 giugno

Ore 22.00 Italia vs Francia (a Ottawa, Canada)

Giovedì 11 giugno

Ore 22.00 Italia vs Germania (a Ottawa, Canada)

Domenica 14 giugno

Ore 01.30 Italia vs Turchia (a Ottawa, Canada)

Lunedì 15 giugno

Ore 00.00 Italia vs USA (a Ottawa, Canada)

Mercoledì 24 giugno

Ore 13.00 Italia vs Bulgaria (a Lubiana, Slovenia)

Giovedì 25 giugno

Ore 16.30 Italia vs Ucraina (a Lubiana, Slovenia)

Venerdì 26 giugno

Ore 20.00 Italia vs Brasile (a Lubiana, Slovenia)

Domenica 28 giugno

Ore 20.30 Italia vs Slovenia (a Lubiana, Slovenia)

Mercoledì 15 luglio

Ore 12.20 Italia vs Giappone (a Osaka, Giappone)

Giovedì 16 luglio

Ore 08.30 Italia vs Belgio (a Osaka, Giappone)

Sabato 18 luglio

Ore 12.20 Italia vs Argentina (a Osaka, Giappone)

Domenica 19 luglio

Ore 08.30 Italia vs Cuba (a Osaka, Giappone)

Da mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto

Eventuale Final Eight, a Ningbo (Cina)