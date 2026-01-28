LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas, Champions League volley 2026 in DIRETTA: all’andata fu una partita impegnativa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Volley fra Sir Sicoma Monini Perugia e Guaguas Las Palmas. Il match, valido come quarto turno di Champions League, vede Perugia partire con i favori del pronostico, ma i fantasmi della gara d’andata sono ancora nella testa dei ragazzi di coach Lorenzetti.

Gli umbri sono i detentori della Coppa e sicuramente vorranno cercare di confermarsi anche quest’anno. La strada è ancora lunga e da affrontare un passo alla volta; per prima cosa i Diavoli dovranno superare il girone che li vede al momento in testa con 8 punti. Una vittoria oggi darebbe ampie garanzie per il passaggio del turno, ma gli iberici non sono assolutamente da sottovalutare. Proprio nella partita di andata contro il Las Palmas, Perugia ha messo in campo una prestazione insufficiente, riuscendo a spuntarla solamente al tie break.

L’uomo più pericolo tra i maiorchini è sicuramente Osmany Juantorena. L’italo-cubano è uno dei giocatori più rappresentativi della storia recente di questo sport e con la sua esperienza e l’infinita classe è ancora in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa avversaria. Oltre a lui Perugia dovrò fare attenzione all’opposto brasiliano Bezzera Sousa e allo schiacciatore belga Rousseaux, entrambi passati anche dal campionato italiano.

Per Perugia invece ci sarà come sempre il palleggiatore e capitano Simone Giannelli, che gestirà e organizzerà l’attacco stellare degli umbri: come opposto giocherà il tunisino Ben Tara, mentre gli schiacciatori saranno Semeniuk e Plotnytskyi (con Ishikawa verosimilmente pronto a subentrare dalla panchina). La coppia di centrali sarà formata dai due argentini Sole e Loser. L’espertissimo Max Colaci, sempre pronto a strisciare sul pavimento per difendere ogni schiacciata avversaria, indosserà la maglia di libero.

La partita fra Perugia e Las Palmas, valida come quarto turno della Champions League di Volley 2026, si giocherà nell’impianto umbro del PalaBarton e comincerà alle 20.30! OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliati e aggiornamenti punto dopo punto! Buon divertimento!