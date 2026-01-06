BasketSport in tv
Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming
La Virtus Bologna torna in campo in Eurolega oggi martedì 6 gennaio alle ore 20:30, con i bolognesi che attendono tra le mura amiche lo Zalgiris Kaunas per la ventesima giornata della regular season 2025-2026 che inaugura il girone di ritorno e la settimana del doppio turno continentale.
LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-ZALGIRIS KAUNAS DALLE 20.30
Le V-nere sono reduci dal successo casalingo convincente di venerdì scorso contro l’Olimpia Milano grazie ad una splendida rimonta dal -15 (97-85) nonostante le rotazioni limitate complici diverse assenze soprattutto nel reparto lunghi, con i felsinei che hanno agganciato all’undicesimo posto con 9-10 di record i milanesi per cui ancora in corsa per i play-in.
Lo Zalgiris Kaunas arriva in Emilia forte della vittoria esterna contro la capolista Hapoel Tel Aviv (80-93), con i lituani che si collocano attualmente in ottava posizione grazie ad uno score di 11-8 dopo diciannove giornate disputate. Fari puntati sulla coppia americana composta da Williams-Goss e da Wright, con Sylvain Francisco a dare man forte.
Palla a due che verrà alzata questa sera alla Virtus Arena di Bologna alle ore 20:30. Diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sportcon la diretta Live testuale, per aggiornamenti costanti su questa grande sfida di Eurolega.
CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026 OGGI
Martedì 6 gennaio
Ore 20:30 Virtus Olidata Bologna-Zalgiris Kaunas – Diretta TV su Sky Sport Basket (Canale 205)
PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-ZALGIRIS KAUNAS EUROLEGA BASKET 2026 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta TV: Sky Sport Basket (Canale 205)
Diretta streaming: SkyGO, Now TV
Diretta Live testuale: OA Sport