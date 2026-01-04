Basket, Francesco Ferrari è un nuovo giocatore della Virtus Bologna

Dopo l’accelerata dei giorni scorsi è arrivata poche ore fa l’ufficialità. La Virtus Bologna, con un comunicato, ha infatti reso noto di aver raggiunto un accordo pluriennale con Francesco Ferrari, una delle più grandi promesse del basket italiano. Il 2005 azzurro si trasferisce a titolo definito nella squadra bolognese, dopo essersi messo nella prima parte di stagione con Cividale in A2.

La società bianconera aveva già messo gli occhi sul nativo di Novara questa estate, quando Ferrari aveva fatto vedere tutte le sue qualità con la maglia della nazionale Under U20, laureandosi campione d’Europa. Poi per l’ala c’è stato l’approccio nel campionato cadetto, viaggiando con la squadra friulana ad una media di 14 punti e quasi 7 rimbalzi a partita.

Oggi, l’accordo finale è stato raggiunto e Ferrari è pronto, già da martedì (in programma Virtus-Kaunas) a vestire una delle maglie più pesanti del basket italiano. Il contratto firmato, secondo le ultime fonti, sarebbe valido fino al 2028 con un’opzione di uscita al termine della prossima stagione in caso di chiamata in NBA. Ora l’azzurro potrà esprimere tutte le sue qualità nel massimo campionato italiano, completando con Saliou Niang un duo azzurro più che promettente.