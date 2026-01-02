Basket, la Virtus Bologna vince il derby di Eurolega. Morgan ed Alston Jr. piegano l’Olimpia

La Virtus Bologna vince il derby italiano in Eurolega. Nonostante le pesantissime assenze (Edwards, Smailagic e Diouf), la squadra di Ivanovic vive una notte strepitosa e piega l’Olimpia Milano per 97-85, agganciandola in classifica (entrambe con un record di 9-10). Milano domina il primo quarto, ma poi Bologna si scatena e tira fuori il cuore ed il carattere sempre mostrato nelle partite europee casalinghe. Una vittoria davvero importante per la Virtus, mentre per l’Olimpia si apre la crisi, la prima dell’era Poeta, con la terza sconfitta consecutiva in Eurolega.

I protagonisti principali in casa Virtus sono Matt Morgan e Derrick Alston Jr, che mettono a referto rispettivamente 22 e 20 punti. In doppia cifra chiudono anche Karim Jallow (12), Saliou Niang (11) e Luca Vildoza (10). Importante anche il contributo di Daniel Hackett (8 punti), soprattutto nel cambiare completamente l’inerzia del match nel secondo quarto. A Milano non bastano i 15 punti di Josh Nebo e i 14 di Zach LeDay, ma l’Olimpia a parte il primo quarto, ha giocato davvero una pessima partita.

Milano comincia bene dall’arco con Brooks e Shields, ma la Virtus risponde presente con l’atletismo di Niang e Akele (10-8). Booker fa la voce grossa sotto i tabelloni e poi la tripla di LeDay prosegue il controparziale per il +5 milanese (10-15). L’Olimpia prova anche un primo tentativo di fuga con un LeDay scatenato che firma il +9 (12-21) a due minuti dalla fine del quarto. Alla prima sirena Milano è in vantaggio 27-14.

Il copione della partita non cambia in avvio di secondo quarto. Milano è in controllo, mentre la Virtus sembra fare fatica. Sulla palla persa di Taylor, Brown va a segnare in solitaria l’appoggio del +15 (23-38). A dare una scossa a Bologna ci pensa Hackett, che segna cinque punti consecutivi, con Poeta che chiama subito timeout. L’inerzia è improvvisamente girata, con la Virtus che sulle ali dell’entusiasmo arriva anche sul -3 con le triple di Alston Jr (36-39). Il parziale della Virtus prosegue e il gioco da tre punti di Jallow vale la parità. Guduric riporta avanti Milano, ma Alston Jr sulla sirena firma il pareggio con cui si va negli spogliatoi (47-47).

Al rientro dalla pausa lunga la Virtus piazza subito un 7-0 di parziale con Morgan e Alston Jr. Milano è in sbandamento, mentre Bologna ad ogni azione trova sempre più consapevolezza e la tripla di Morgan fa impazzire il pubblico bolognese (67-56) a quattro minuti dalla fine del terzo quarto. Brooks e Ricci tentano di dare una scossa a Milano dall’arco, ma la Virtus si presenta negli ultimi dieci minuti avanti di undici punti (77-66), dopo un altro quarto da almeno trenta punti.

Nebo prova a riavvicinare Milano, ma la partita è in pieno controllo della Virtus, che con le triple di Hackett e Morgan scappa nuovamente via, toccando il +15 (89-74), che obbliga Poeta all’immediato timeout. Milano ha una leggera reazione e torna sul -10, ma il derby è ormai pienamente nelle mani di Bologna ed Alston Jr con l’ennesima tripla fa calare il sipario sul match (94-79). Finisce 97-85 con la Virtus che si prende il derby e aggancia proprio l’Olimpia in classifica.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 97-85 (14-27, 33-20, 30-19, 20-19)

Bologna: Vildoza 10, Pajola 4, Niang 11, Accorsi, Taylor 4, Alston Jr 20, Canka, Hackett 8, Morgan 22, Jallow 12, Akele 6

Milano: Mannion, Brown 4, Ellis 7, Booker 12, Brooks 8, LeDay 14, Ricci 3, Guduric 11, Shields 11, Nebo 15, Totè, Dunston