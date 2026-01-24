VIDEO Lorenzo Musetti, punto irreale contro Machac: la magia del toscano

Magia pazzesca di Lorenzo Musetti nel secondo set del match di terzo turno che oppone il toscano al ceco Tomas Machac, cliente tra i più scomodi a questo punto del torneo sia per stato di forma che per forza generale. Accade tutto mentre si volge al termine del parziale.

Il punteggio è di 4-4 30-40, palla break a favore del toscano, appena ripresosi da una prima parte di match davvero complessa sotto tanti punti di vista. Machac riesce a giocare un bel dritto in avanzamento spostandosi dal centro verso la propria destra, prendendo così campo e approcciando la rete contro la difesa, forzatamente da lontano, di Musetti.

Questi gioca il rovescio difensivo non lontano dalla rete, verso destra, costringendo il ceco a muoversi verso sinistra per giocare il back di rovescio lungolinea. Musetti capisce l’antifona, va verso quel lato, gioca di dritto per provare il passante, Machac gioca la volée di dritto, che però non è definitiva.

Lorenzo corre, ci arriva e, dal lato sinistro, gioca un passante di rovescio incrociato che suona come una stoccata fulminea, che fa saltare in piedi tutta la John Cain Arena e galvanizza il suo esecutore. Di qui arrivano il 5-4 e poi il 6-4.