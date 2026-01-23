Seguici su
LIVE Darderi-Khachanov, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta il potente russo

Darderi / LaPresse

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Karen Khachanov, partita valevole per il terzo turno degli Australian Open 2026. Si alza ulteriormente l’asticella per l’italo-argentino che affronta il potente russo per raggiungere la prima volta gli ottavi di finale in uno Slam.

Il torneo di Darderi è iniziato con una vittoria sofferta contro Cristian Garin. Contro il cileno l’azzurro ha vinto 7-6, 7-5, 7-6 nonostante alcuni problemi intestinali nel corso degli ultimi game dell’ultimo parziale. Nessun problema fisico nel secondo turno contro Sebastian Baez con l’azzurro vittorioso per 6-3, 1-6, 6-4, 6-3 in due ore e ventinove minuti di gioco.

Esordio complicato per Khachanov, costretto al quinto e decisivo set dall’americano Alex Michelsen, uno dei primi giocatori fuori dalle teste di serie. Nella maratona durata quasi 4 ore il russo ne è uscito vittorioso per 4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3. Vittoria convincente al secondo turno per il numero 18 del mondo che ha dominato Nishesh Basavareddy, talentuoso ventenne reduce dalle qualificazioni, vincendo 6-1, 6-4, 6-3.

L’incontro aprirà il programma sulla Kia Arena alle 0.30, orario italiano. L’inizio degli incontri è stato anticipato rispetto al solito orario d’inizio degli incontri, per provare a fronteggiare all’anomala ondata di caldo prevista su Melborune. Ricordiamo che sulla Kia Arena non è previsto il tetto, a differenza di Rod Laver Arena, Margaret Court Arena e John Cain Arena.

Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Khachanov, partita valevole per il terzo turno degli Australian Open 2026, con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione di quest’incontro. Buon divertimento!

