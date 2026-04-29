ATP Madrid 2026, Sinner ai quarti ed ora c’è Jodar. Per Cobolli ancora Zverev, eliminato Musetti

Si sono delineati i quarti di finale nel Masters 1000 di Madrid e ci saranno due italiani. Il primo a centrare questo obiettivo è stato Jannik Sinner, che non ha avuto troppi problemi nel superare il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e ventisei minuti di gioco. Adesso per il numero uno del mondo ci sarà l’attesissima sfida con l’astro nascente del tennis spagnolo Rafael Jodar, che si è definitivamente consacrato nella sua Madrid, raggiungendo i quarti dopo il 7-5 6-0 al ceco Vit Kopriva.

Primi quarti in un 1000 per Flavio Cobolli. Il romano continua il suo ottimo momento di forma, visto che è reduce dalla finale a Monaco di Baviera, ottenendo una bellissima vittoria contro il russo Daniil Medvedev per 6-3 5-7 6-4 dopo due ore e diciannove minuti di grande battaglia. Per Cobolli ci sarà ora un’altra sfida con Alexander Zverev, che ha vinto la battaglia della notte contro Jakub Mensik in un match molto tirato e chiuso con il punteggio di 6-4 6-7 6-3. Sarà anche la rivincita della semifinale proprio di Monaco di Baviera, dove era arrivato il successo dell’azzurro.

Purtroppo non c’è un terzetto azzurri ai quarti, visto che si è fermato Lorenzo Musetti. Il toscano è ancora lontano dalla forma migliore ed è andato a sbattere contro il ceco Jiri Lehecka, che si è imposto con un duplice 6-3 in appena un’ora e quattordici minuti di gioco. Per il finalista di Miami ci sarà ora la sfida con il francese Arthur Fils, che si conferma uno dei giocatori più in forma del circuito. Il transalpino ha appena vinto il torneo di Barcellona e oggi ha vinto un match insidioso con l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-3 6-4.

Battaglia veramente incredibile tra Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas, che hanno quasi toccato le tre ore di gioco. Il norvegese ha vinto in rimonta con il punteggio di 6-7 7-6 7-6 e adesso se la vedrà con il belga Alexander Blockx, che dopo Montecarlo si conferma anche a Madrid, superando brillantemente l’argentino Francisco Cerundolo per 7-6 6-2.

RISULTATI ATP MADRID 2026 (28 APRILE)

Fils (Fra) b. Etcheverry (Arg) 6-3 6-4

Sinner (Ita) b. Norrie (Gbr) 6-2 7-5

Lehecka (Cze) b. Musetti (Ita) 6-3 6-3

Ruud (Nor) b. Tsitsipas (Gre) 6-7 7-6 7-6

Jodar (Esp) b. Kopriva (Cze) 7-5 6-0

Blockx (Bel) b. Cerundolo (Arg) 7-6 6-2

Cobolli (Ita) b. Medvedev (Rus) 6-3 5-7 6-4

Zverev (Ger) b. Mensik (Cze) 6-4 6-7 6-3