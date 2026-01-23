LIVE Musetti-Machac, Australian Open 2026 in DIRETTA: la sfida di cartello del 3° turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Una buona notte cari amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di cartello del 3° turno a Melbourne, Lorenzo MUSETTI e Tomas Machac si giocano un posto in ottavi di finale agli Australian Open 2026!

Sfida tra due giocatori molto talentuosi sotto il sole cocente australiano, così temuto che ha costretto gli organizzatori ad anticipare di mezz’ora l’avvio delle partite, dalle 01 italiane alle 00:30. Ecco che bisognerà assolutamente idratarsi per evitare improvvisi cali di pressione, ne sa qualcosa Jannik Sinner, che nel 2025 ebbe nel caldo il rivale più corposo nella conquista del titolo. Il caldo aussie può essere letale: vincerà solo chi riuscirà a gestirlo.

L’avversario odierno è un ex ginnasta, dal talento sopraffino, ma dal tennis ancora molto altalenante. Condizionato da una miriade di stop per problemi fisici, Machac si augura di completare quella che sarebbe la prima stagione completa: dall’inizio alla fine. Oltre all’incognita fisica il ceco deve anche dare dimostrazione di aver preso la giusta strada anche a livello mentale, visto che talvolta nei momenti in cui c’è da fare la cosa giusta si perde. Detto ciò, la dose di talento è smisurato.

Una vittoria oggi sarebbe preziosissima, non solo perché si migliorerebbe ancora il personal best nel primo Slam dell’anno, ma soprattutto perché il toscano continuerebbe a mettere tanta pressione a Djokovic, Zverev, Fritz e De Minaur. Questi ultimi sono i rivali dell’azzurro per il 3° posto mondiale. Al momento c’è Musetti, ed a parità di risultato con tutti gli altri la spunterebbe lui. Forza, sarebbe clamoroso avere due azzurri sul podio mondiale!

Non resta che augurarvi una buona notte sportiva e un buon proseguimento con la Diretta LIVE con la partita tra MUSETTI e Machac, che si preannuncia scoppiettante e che prenderà il via alle ore 00:30, sincronizzate la sveglia. Vi aspettiamo!