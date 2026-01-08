Lorenzo Sonego battuto da un ottimo Shang, saluta Hong Kong in singolare

Juncheng “Jerry” Shang va ai quarti di finale dell’ATP 250 di Hong Kong. Eliminato Lorenzo Sonego: il torinese deve cedere per 6-3 6-4, e adesso per il cinese, per il quale si sono visti gli effetti di una off season degna di tal nome dopo tante difficoltà, potrebbe esserci Alexander Bublik, ammesso che il kazako batta l’olandese Botic van de Zandschulp. L’italiano ora resta nel tabellone di doppio con Lorenzo Musetti.

Il primo set inizia in maniera abbastanza scorrevole, senza che nessuno dei due abbia reali opportunità di break. La prima ce l’ha Sonego in un combattuto quinto game, che vede il dritto del piemontese prendersi qualche momento di gloria prima che la seconda di Shang annulli l’unica palla break. Arriva però il passaggio a vuoto da parte dell’italiano, anche se più che altro molti sono i meriti del cinese, aggressivo in risposta per guadagnarsi tre palle break. Basta la seconda con un rovescio largo di Sonego, poi arriva velocemente il 6-3.

Shang è ancora veramente incisivo alla ripartenza e di servizio ne strappa un altro, stavolta a 30 e con Sonego che non riesce a togliere il veleno da una risposta complicata, in molti sensi, da parte di Shang. Mancata l’opportunità dell’immediato controbreak a causa di una prima vincente esterna del cinese, che poi al servizio deve fare parecchia fatica per i due turni di battuta successivi. Tiene quello sul 2-1 e soprattutto quello sul 3-2, con tre palle break di cui due consecutive. Sulle prime due bravo Shang, sulla terza se ne va la risposta di Sonego. Di qui in avanti per il classe 2005 è tutto facile.

Nell’ora e 22 minuti di gioco le statistiche, per certa misura, aiutano poco a leggere il match al di là dei 24 vincenti di Shang contro i 16 di Sonego (11 gratuiti per parte). Molto incisivi entrambi con la prima (38/49 Shang, 24/33 Sonego), il che fa capire che si è trattato in ogni caso di un match di decisamente ottimo livello generale, che può dare utili indicazioni sia all’uno che all’altro.