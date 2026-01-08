Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week: orario e streaming. Niente diretta in chiaro

L’ultima esibizione di Jannik Sinner prima dell’esordio stagionale ufficiale, fissato direttamente nel primo torneo del Grand Slam, avverrà nell’ambito della Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis, in cui affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime.

Il match d’esibizione è fissato per venerdì 16 gennaio, alle ore 7.00 italiane, alla Rod Laver Arena di Melbourne: i due si sono incontrati per 6 volte in incontri ufficiali, ed il bilancio è di 4-2 per Sinner, che ha vinto tutte le sfide del 2025, mentre le affermazioni del canadese sono datate 2022.

La diretta tv di Sinner-Auger-Aliassime, esibizione della Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis, non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà trasmessa su discovery+, infine la Diretta Live testuale del match sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2026

Venerdì 16 gennaio – Rod Laver Arena di Melbourne

Ore 7.00 italiane: Jannik Sinner (Italia) – Felix Auger-Aliassime (Canada)

PROGRAMMA OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.