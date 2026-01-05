United Cup 2026: Polonia, cappotto sulla Germania. Hurkacz e Swiatek trascinano

La Polonia colpisce in maniera totale nei confronti della Germania all’atto del proprio esordio in United Cup 2026. A Sydney, il girone F prende la piega che vede la Germania a serio rischio eliminazione, visto che ha finito i propri impegni e l’ultima partita del raggruppamento sarà Polonia-Paesi Bassi.

Hubert Hurkacz-Alexander Zverev 6-3 6-4

Non vinceva da sette mesi, Hurkacz, tra infortuni e situazioni molto complesse. Eppure il suo ritorno arriva oggi, e proprio contro Zverev, per il quale la stagione 2026 dovrebbe rappresentare una specie di spartiacque: puntare verso l’alto o rimanere nel limbo che, per lui, è attualmente il numero 3? Intanto c’è questo colpo dell’ex semifinalista di Wimbledon, che trova il primo break a 15 nel secondo game del set d’apertura, e non lo molla più. Il tedesco una chance ce l’ha, sul 2-1 30-40, ma perde ancora la battuta (a 30) nel proverbiale settimo gioco e non lo recupera più.

Iga Swiatek-Eva Lys 3-6 6-3 6-4

Che Eva Lys sia cresciuta molto nel 2025 è fatto acclarato, ma l’inizio del 2026, a spaventare Iga Swiatek, era abbastanza complesso da prevedere. Eppure tutto il primo parziale è una lotta senza sosta: sei break, quattro game consecutivi ai vantaggi, e alla fine arriva, dopo 52 minuti, un 6-3 che fa sperare la Germania. Non solo: Lys si ritrova anche fin sul 3-1, in un match nel quale a ogni game spuntano palle break. Di qui in avanti è 0-5 Swiatek che replica il 6-3. Terzo set meno soggetto a brividi, la polacca sale sul 3-1, viene ripresa e poi riesce a chiudere a 30 in risposta per il 6-4.

Katarzyna Kawa/Jan Zielinski-Laura Siegemund/Alexander Zverev 7-6(6) 6-3

Risolta la pratica del punteggio in quanto tale, la Polonia cambia tutto per il doppio inserendo Jan Zielinski, che doppista è e di buona levatura. Non cambia il discorso Germania, e ne risulta un match in cui sono proprio Siegemund/Zverev che due volte hanno un break di vantaggi e due volte vengono recuperati. Il tie-break vede il duo polacco chiudere al terzo set point, poi arriva una sequela di break nel secondo parziale: sei negli ultimi sette game, solo che l’unica volta in cui il servizio non viene violato è dalla parte della Polonia e dunque è 6-3.