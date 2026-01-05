United Cup 2026, Alexander Zverev incassa una netta sconfitta da Hurkacz

Dopo quasi sette mesi di assenza a causa di un infortunio al ginocchio destro, per il quale si era sottoposto a un intervento artroscopico lo scorso 2 luglio, Hubert Hurkacz (n.83 del ranking) ha firmato un rientro di grande impatto nella serata di Sydney in United Cup. Nella sfida valida per il Gruppo F della competizione di tennis a squadre miste tra nazioni, il 28enne ha sconfitto a sorpresa il numero 3 del mondo Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 6-4, in 1 ora e 24 minuti di gioco, portando la Polonia sull’1-0 contro la Germania, nel remake della finale del 2024 di questa manifestazione.

Hurkacz non disputava un match ufficiale dallo scorso giugno, a ’s-Hertogenbosch, assenza che lo aveva fatto scivolare fino alla posizione citata in graduatoria. Ma sul cemento della Ken Rosewall Arena il polacco ha giocato ben al di sopra della sua attuale classifica, concedendo una sola palla break nell’intero match.

Nel primo set, messo in archivio un primo game laborioso, Hurkacz ha alzato i giri del motore, strappando il servizio a Sascha e non consentendogli più di recuperare dallo svantaggio. Eccezionale la prestazione alla battuta del polacco, che al termine della sfida ha scritto “21 ace”.

Nel secondo set Zverev ha tentato una reazione, costruendosi un’opportunità “break” nel quarto gioco, ma ancora una volta “San Servizio” è intervenuto in favore di Hubi. Nel settimo gioco, Hurkacz ha trovato il break decisivo grazie a uno stupendo rovescio lungolinea. Il 6-4 ha posto fine al match.

Il teutonico si era presentato in campo forte di un vantaggio di 3-1 nei precedenti, ma non è riuscito a mettere in difficoltà il rivale con la stessa continuità mostrata domenica contro l’olandese Tallon Griekspoor. Ora toccherà a Iga Swiatek provare a chiudere il confronto per la compagine polacca nel match contro Eva Lys, avendo dalla sua uno storico favorevole (3-0).