United Cup 2026, programma di domani (Belgio-Cechia): orari, tv, programma, streaming

Terzo quarto di finale in arrivo in United Cup 2026: si gioca a Sydney e si confrontano Belgio e Cechia nell’impianto che, nel 2000, fu teatro delle Olimpiadi e poi ha vissuto di ottima fortuna in chiave ATP-WTA, prima con tornei e poi con le nuove competizioni ideate negli ultimi anni.

La Cechia entra da miglior seconda della città di Sydney, davanti a Germania e Canada (banalmente per il match vinto in più da Krejcikova sull’australiana Maya Joint), mentre per quel che riguarda il Belgio è arrivato l’unico primo posto con un 1-1 di record, ma a parità di classifica anche in questo caso il 4-2 nei match presi singolarmente è risultato decisivo. Appare leggermente favorita la Cechia (Mensik lo è su Bergs, Mertens è più costante di Krejcikova, ma in ogni caso è il doppio che può far la differenza).

La United Cup 2026 continuerà nella mattina di domani con il quarto di finale tra Belgio e Cechia. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis.

CALENDARIO BELGIO-CECHIA UNITED CUP 2026

Giovedì 8 gennaio

Ore 7:30 Bergs-Mensik

A seguire Mertens-Krejcikova

A seguire Doppio misto

PROGRAMMA UNITED CUP 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo