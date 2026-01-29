Trento non finisce mai! Senza Michieletto batte 3-2 Tours e avanza in Champions. 40 punti di Faure

Sembrava girare tutto storto. Senza i titolari Alessandro Michieletto, alle prese con un risentimento muscolare e senza Gabriele Lavia, fuori da inizio stagione, le due bande titolari, e con una squadra solidissima dall’altra parte della rete e invece l’Itas vince una partita incredibile, durata quasi tre ore, contro il Tours che aveva conquistato i primi due set ai vantaggi. Il protagonista della serata è stato il francese ma con maglia dell’Itas Theo Faure che ha concluso il suo match con 40 punti tondi, creando tanti grattacapi ad un Tours che ha disputato una partita di altissimo livello ma a cui è mancato pochissimo per conquistare il successo che avrebbe messo nei guai l’Itas e avrebbe tenuta aperta la questione qualificazione con una partita ancora da giocare (e l’Itas la dovrà giocare in casa contro il forte Ziraat).

Mendez non può contare su Michieletto e getta nella mischia come domenica scorsa Alessandro Bristot e il primo set è battaglia su tutti i fronti. Da una parte c’è Faure a fare il bello e cattivo tempo, dall’altra tutta la formazione francese, ben innescata dall’alzatore Coric. Si gioca punto a punto e inevitabilmente si arriva ai vantaggi con i francesi che riescono a vincere 27-25.

Secondo set ad elastico. I francesi, sulle ali dell’entusiasmo, riescono a prendere un buon vantaggio su un Trentino pasticcione e falloso (13-8). La squadra di Mendez riesce a rimettersi in carreggiata, pareggia a quota 15, prende il largo fino al 21-17, poi si spegne clamorosamente. Tour va a cercare in ricezione Bristot che soffre tantissimo in ricezione e rimonta punto su punto fino a portarsi in parità a quota 23. Al secondo set ball i francesi chiudono con il punteggio di 26-24.

Nel terzo set la squadra trentina prende subito un buon vantaggio grazie a servizio e difesa (8-4). L’Itas con un buon cambio palla e con Giani al posto di Bristot, tiene a distanza di sicurezza la formazione francese che prova in tutti i modi a tornare sotto ma resta solo in scia. Nel finale sale in cattedra Kavogo Aoussia che con due muri consecutivi su Faure riporta il match in parità a quota 23. I trentini sono bravi a non perdere la tramontana ed è lo stesso Faure a trovare la parallela giusta per il 25-23 che riapre l’incontro.

Trento scende in campo più sciolto nel quarto set e riesce a mettere in difficoltà la squadra francese portandosi sul 7-4. Tours è meno spumeggiante e il gioco dei francesi è più scontato rispetto a quello dei set precedenti e Trento ne approfitta, crescendo a muro, in difesa e anche in attacco. I trentini restano avanti fino al 16-12, poi sembrano poter dilagare nel finale: 21-16 prima e 24-19 poi ma non manca il brivido con Tours che piazza un break di 0-3 ma, al quarto tentativo, l’Itas chiude con il solito implacabile Faure: 25-22.

Il tie break è una girandola di emozioni infinita. Un set aggiuntivo in tutto e per tutto che le due squadre giocano al massimo delle loro possibilità. Stavolta è Tours a partire meglio ma Trento pareggia a quota 10 e non si ferma portandosi sul 13-11. L’Itas spreca qualcosa e manda gli avversari a servire per il match. Ramon riporta avanti Trento che ha ben nove occasioni per chiudere il set ma, tra gli attacchi delle bocche da fuoco ospiti e qualche errore, non riesce a chiudere fino al 28-26 con il muro di Torwie che manda in tilt la copertura di Tours.

Per Trento 40 punti di Faure, 23 di Ramon, 11 di Flavio e 10 di Giani, ottenuti in tre set. Per Tours 24 punti di Mujanovic, 15 di Kavogo, 11 per Suihkonen e 10 a testa per Leandro e Guilherme.