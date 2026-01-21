Seguici su
Superbike: la pioggia rallenta i lavori nel primo giorno di test a Jerez, Petrucci il più veloce. Poche indicazioni

Va in archivio un day-1  non poco complesso in quel di Jerez De La Frontera, circuito spagnolo che sta ospitando in questi giorni i test validi per il Mondiale 2026 della Superbike. Il primo giorno di lavori è stato infatti contrassegnato in larga parte dalle condizioni meteorologiche avverse, che hanno rallentato e modificato il piano di tanti centauri in lizza. 

Sul bagnato ad esaltarsi maggiormente come già successo tante altre vlte in carriera è stato Danilo Petrucci. Il pilota, da quest’anno in forza alla BMW, a metà giornata ha fermato il cronometro a 1’52’’976 rifilando 1.218 a Yari Montella (Barni Racing Team), secondo davanti a Miguel Oliveira (Rokit BMW Motorrand),terzo a +1.284.

In top 5 anche Stefano Manzi (GRT Yamaha), quarto a +2.068, oltre che Iker Lecuona (Aruba Racing Ducati), quinto a +2.629.Da segnalare anche l’ottava piazza di Alvaro Bautista (Team Barni Spark), con uno scarto di +3.794

Nicolà Bulega (Aruba Racing Team), uno dei principali favoriti al titolo, non è invece salito in sella alla sua moto proprio per via della pioggia, nella speranza che il meteo possa placarsi nelle prossime ore.

