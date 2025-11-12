MotoGP, Razgatlioglu testa la nuova Yamaha: “Molte differenze rispetto alla Superbike, c’è ancora strada da fare”

Inizia il percorso in MotoGP di Torpak Razgatlioglu. Il turco, tre volte campione del mondo della Superbike, ha per la prima volta saggiato la Yamaha sul circuito di Aragon. Primi test per quella che sarà la sua nuova moto per le prossime due stagioni nella classe regina. Razgatlioglu esordirà infatti l’anno prossimo in sella alla Pramac Yamaha, con la quale sta disputando i primi giri in questi giorni.

L’ex pilota BMW ha concluso 33 giri del circuito spagnolo, chiudendo il suo miglior crono in 1:49.176. Il percorso di avvicinamento alla stagione è più che lungo ed il turco avrà modo in questi mesi di prendere più confidenza con la sua nuova moto. Come riportato da gpzone,com, Razgatlioglu si è così espresso al termine dei primi test: “Ovviamente la MotoGP da una sensazione completamente differente rispetto alla Superbike. È molto più sensibile basta un piccolo scivolamento e lo senti subito. Comunque l’inizio è sempre difficile poi pian piano ci si abitua. È chiaro che c’è molta strada da fare perché non conosco ancora i limiti dell’anteriore. Forse dovrò anche cadere un paio di volte… non lo so”.

“Ho cercato di essere un po’ più delicato ma verso la fine del test ho ottenuto buoni tempi. A disposizione avevo due pneumatici nuovi perché lo scopo era salire sulla moto e conoscerla. Ho regolato il manubrio e sistemato come piace a me. I dettagli sono importanti e dobbiamo fare qualche adattamento. Nell’ultimo run ho girato in 1’49”. Diciamo che ho mantenuto un buon ritmo se avessi avuto un’altra gomma sarei potuto scendere sotto l’1’48”. Io ho sempre aspettative. Ecco perché ho cercato altre gomme nuove. L’importante è che non sono caduto e ho potuto conoscere un po’la moto. Ora andremo a Valencia con maggiore consapevolezza”, ha poi concluso il turco.