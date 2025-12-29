Calendario Mondiale Superbike 2026: il programma di tutti i 12 Gran Premi

L’edizione 2026 del Mondiale Superbike sarà la trentanovesima della storia di un campionato nato nel 1988 e, dunque, ormai prossimo alla proverbiale soglia degli “anta”. Saranno 12 gli appuntamenti agonistici, che a meno di imprevisti, si risolveranno in 36 gare. Di esse, 24 saranno “piene”, alle quali andranno aggiunte 12 superpole race.

Si comincerà a fine febbraio dall’Australia, unico round extra-europeo della categoria, per il resto confinata al Vecchio Continente. Italia, Spagna e Portogallo avranno doppio evento, ma si correrà anche in Olanda, Ungheria, Cechia, Gran Bretagna e Francia.

Stride l’assenza degli Stati Uniti, ormai annosa, nella speranza che l’arrivo di Liberty Media possa riportare la SBK oltreoceano. Il discorso può valere anche per il Giappone, beninteso, che resta la terra di Yamaha, Honda e Kawasaki, tuttora impegnate nel campionato iridato dedicato alle derivate di serie.

Per il resto, il programma lascia perplessi. Fra la metà di giugno e l’inizio di settembre si correrà un’unica gara. Possibile che non sia stato possibile sfruttare l’estate in maniera migliore? Sintomo della crisi e delle difficoltà di una categoria che deve giocoforza ritrovare una propria identità, dopo essere stata eclissata dalla MotoGP e dalla sua evoluzione regolamentare.

CALENDARIO MONDIALE SBK 2026

1 – AUSTRALIA (Phillip Island), 20-22 febbraio

2 – PORTOGALLO (Estoril), 27-29 marzo

3 – OLANDA (Assen), 17-19 aprile

4 – UNGHERIA (Balaton Park), 1-3 maggio

5 – CECHIA (Most), 15-17 maggio

6 – ARAGONA (Alcaniz), 29-31 maggio

7 – EMILIA ROMAGNA (Misano), 12-14 giugno

8 – GRAN BRETAGNA (Donington), 10-12 luglio

9 – FRANCIA (Magny-Cours), 4-6 settembre

10 – ITALIA (Cremona), 25-27 settembre

11 – ESTORIL (Estoril), 9-11 ottobre

12 – SPAGNA (Jerez de la Frontera), 16-18 ottobre