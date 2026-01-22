Superbike, Bulega davanti a tutti nella seconda giornata di test ad Jerez. Pioggia ancora protagonista

Si è da poco conclusa la seconda giornata dedicata ai test della Superbike, in scena in questi giorni sul circuito di Jerez, in Spagna. I piloti, dopo le condizioni avverse di ieri, hanno oggi potuto sfruttare al meglio la pista asciutta fino alle 16, quando la pioggia è tornata a scendere, fermando completamente i tentativi dei protagonisti.

Nelle poche ore a disposizione dei team, il più veloce in pista è stato Nicolò Bulega che, in sella alla sua Ducati, ha fermato il cronometro sull’1’39″331. Segnali incoraggianti per l’italiano che ha testato per la prima volta la sua nuova moto non prendendo rischi. Nonostante ciò, il vicecampione del mondo, nei 24 giri disputati, è stato anche vittima di una scivolata senza conseguenze in curva 5.

Seconda piazza per la Bimota di Alex Lowes che paga un ritardo di 119 centesimi dalla migliore prestazione. Terza invece la Yamaha guidata da Xavi Vierge, che si ferma a 439 centesimi dalla vetta. In top 5 figurano anche Sam Lowes (quarto, +0.480) e Michael Van Der Mark (quinto, +0.505). Iker Lecuona (+0.648) ha preceduto invece i tre italiani: Alex Bassani (Bimota), settimo a 0.738, Andrea Locatelli (Yamaha), ottavo a 1.014 e Stefano Manzi (Yamaha), nono a 1.016.

L’appuntamento per il prossimo test è in Portogallo, a Portimao il 28 ed il 29 gennaio.