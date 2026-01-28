Su che canale vedere in tv Sinner-Djokovic, Australian Open 2026: orari e programma senza abbonamento

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno nella semifinale degli Australian Open 2026: si tratta della rivincita del match disputato due anni fa sul cemento di Melbourne, quando il tennista italiano si impose in quattro set e poi andò a conquistare il primo Slam della carriera dopo aver rimontato il russo Daniil Medvedev nell’atto conclusivo. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante e intenso, con in palio la qualificazione alla finale da giocare contro il vincente del confronto tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

L’appuntamento è per venerdì 30 gennaio, ma l’orario esatto di gioco si conoscerà soltanto nella giornata di giovedì. Le possibilità sono due: o nella sessione diurna (dunque non prima delle ore 04.30 italiane) oppure nella sessione serale (non prima delle ore 09.30 italiane). Tutto lascia pensare a una collocazione nella seconda fascia, anche perché Zverev e Alcaraz godranno di un giorno di riposo in più e dunque dovrebbero scendere in campo per primi alla Rod Laver Arena.

C’è però una certezza: la partita tra il fuoriclasse altoatesino e il fenomeno serbo sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, sul Nove. Il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic potrà essere seguito da tutti gli appassionati senza la necessità di possedere un abbonamento: non c’è un obbligo di legge, ma il possessore dei diritti (Discovery) ha deciso di trasmettere la semifinale con l’italiano ed eventualmente anche la finale nel caso in cui l’azzurro dovesse imporsi contro il balcanico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Djokovic, semifinale degli Australian Open 2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Nove; in diretta streaming su nove.tv, Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC, SEMIFINALE AUSTRALIAN OPEN

Venerdì 30 gennaio

Due ipotesi

Sessione diurna – Non prima delle 4.30 ora italiana

Sessione serale – Non prima delle 9.30 ora italiana

La collocazione oraria verrà comunicata giovedì 29 gennaio.

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Nove, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: nove.tv, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.