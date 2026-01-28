Jannik Sinner svela un aneddoto: “Mi sono addormentato prima della partita. Contro Djokovic è sempre dura”

In conferenza stampa Jannik Sinner ha commentato la vittoria sullo statunitense Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis, ma inevitabilmente la discussione si è spostata sul prossimo impegno, nel penultimo atto contro il serbo Novak Djokovic.

L’analisi del match odierno: “È stata una partita molto dura ogni volta che ci siamo affrontati, quindi sono molto contento di come ho gestito la situazione. Ovviamente sono contento di aver vinto in tre set. Ben è un giocatore incredibile, e ogni volta che ci affrontiamo è molto interessante da vedere, quindi sono molto contento di oggi“.

Il focus si sposta sul match contro Djokovic: “Prima della mia partita ero anche un po’ addormentato, poi devo fare anche io le mie cose. Sfortuna per Lorenzo. D’altro canto, è molto difficile giocare contro Novak, soprattutto al meglio dei cinque. Mancava ancora molto. Spero che non sia niente di troppo grave per Lorenzo, perché iniziare la stagione con un infortunio non è facile. La prossima partita sarà molto dura. Ci conosciamo abbastanza bene, quindi sarà interessante vedere come gestiremo la situazione, e poi vedremo“.

Le differenze tra sessione diurna e serale: “Durante il giorno dipende anche dalla temperatura, perché se fa molto caldo la palla rimbalza di più, è più viva. La sera è un po’ diverso. Oggi c’era anche vento, anche questo cambia. È più una questione di tempismo, quando vai a dormire, quando ti svegli: è diverso. Non ti svegli alla stessa ora quando giochi nelle sessioni diurne, vai a dormire un po’ più tardi e ti svegli più tardi, cercando di essere nel miglior programma possibile“.

Anche l’abbigliamento varia in funzione della sessione in cui si gioca: “La sera non fa una grande differenza, ma se potenzialmente gioco di giorno, ho un cappellino bianco anche per il caldo. Sai, avere un po’ più di bianco in condizioni più calde, è un po’ meglio, anche se la sera non cambia molto. È l’unica ragione“.

La sfida contro Djokovic: “Quando arrivi alla finale di uno Slam e vinci contro Novak, cambia un po’. Allo stesso tempo, sai che devi farlo ancora e ancora. È molto difficile. È una delle sfide più difficili che abbiamo nel nostro sport. Come ho detto in campo, è fantastico avere Novak che gioca a questo livello ancora molto molto alto. È uno Slam, è sempre molto difficile contro Novak. Vediamo cosa succederà“.

L’azzurro pensa uno step alla volta: “Personalmente, sono sempre lo stesso. Andiamo avanti giorno per giorno, ed abbiamo un avversario alla volta, domani abbiamo un giorno libero, cerchiamo di usarlo in modo molto positivo, poi vediamo cosa ne esce. Può andare bene, ma può anche andare male. A volte va bene, questo è il tennis. È così che funziona il nostro sport, e non voglio mettermi ulteriore pressione. Sono felice di essere qui, felice di giocare ancora una volta le semifinali qui in Australia. È un posto molto speciale per me. Speriamo tutti in una grande partita“.