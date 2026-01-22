Stefanos Tsitsipas saluta gli Australian Open: Lorenzo Musetti avrà un avversario forse ancora più insidioso

Sarà Tomas Machac a sfidare Lorenzo Musetti nel terzo turno degli Australian Open 2026, dopo che l’azzurro si è imposto oggi nel derby tricolore contro Lorenzo Sonego. Un match che promette spettacolo, contro un rivale in grande spolvero, reduce dalla vittoria nell’ATP 250 di Adelaide.

Il ceco, numero 24 del mondo, ha superato il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6(5), 7-6(5), dimostrando una solidità mentale fuori dal comune. L’ex finalista del 2023, ormai lontano dai suoi migliori livelli, ha faticato a ritrovare quella brillantezza che lo aveva portato ai vertici del tennis mondiale, pagando caro ogni passaggio a vuoto.

Machac ha invece mostrato un tennis completo e versatile: preciso in ogni angolo del campo, aggressivo nei momenti chiave e capace di trasformare i tie-break in veri momenti di dominio mentale. Dopo due set equilibrati, il ceco ha preso in mano la partita nei momenti decisivi, dimostrando freddezza e sicurezza, qualità che lo rendono uno degli outsider più temibili del torneo.

Tsitsipas, dal canto suo, non è riuscito a reagire, cedendo dopo oltre tre ore di lotta serrata. Unica sfida precedente tra Musetti e Machac: Marsiglia 2024, con il ceco protagonista di una netta affermazione per 6-3, 6-2. Ora, agli Australian Open, il match promette di alzare ulteriormente il livello di tensione e spettacolo.