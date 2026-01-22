Lorenzo Musetti vince il derby contro Sonego a Melbourne e c’è una dedica speciale

Non è stato un avvicinamento semplice al primo Slam del 2026 per Lorenzo Musetti. Nonostante risultati più che incoraggianti — le due finali raggiunte a Hong Kong, in singolare e in doppio, e le vittorie nei primi due turni degli Australian Open — il tennista toscano ha dovuto fare i conti con difficoltà inattese, ben oltre il campo da gioco.

La prima è stata l’assenza del suo preparatore atletico “storico”, Damiano Fiorucci, costretto a rinunciare al lungo viaggio verso la terra dei canguri a causa di problemi di salute che ne hanno reso necessario il ricovero in ospedale.

A rendere il contesto ancora più complesso e doloroso è poi arrivata una notizia molto triste: la scomparsa della madre di Simone Tartarini, allenatore di sempre di Lorenzo. Il coach ha fatto immediatamente ritorno in Italia per stare accanto alla propria famiglia, lasciando Musetti a dover affrontare queste improvvise e difficili novità lontano da casa, sostenuto a Melbourne da chi era rimasto al suo fianco, in primis il nuovo super coach José Perlas.

Ed è proprio per questo che, dopo la vittoria odierna contro Lorenzo Sonego, Musetti ha scelto di parlare con il cuore. Nel consueto messaggio scritto sulla telecamera ha lasciato una dedica semplice ma potentissima: “X Simo e Damiano”, accompagnata da un cuore disegnato. Un gesto carico di significato, un pensiero affettuoso e riconoscente rivolto a Tartarini e Fiorucci, assenti fisicamente ma più presenti che mai nel suo cammino.