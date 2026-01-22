Tennis
Perché Lorenzo Musetti è virtuale n.3 del mondo: sorpassi su Djokovic e Zverev, ma strada ancora lunga
L’approdo ai sedicesimi di finale degli Australian Open 2026 di tennis consente a Lorenzo Musetti di eguagliare il risultato ottenuto lo scorso anno e di confermarsi al terzo posto virtuale del ranking ATP al termine del secondo turno del primo torneo stagionale del Grand Slam.
L’azzurro, infatti, a Melbourne scarta i 100 punti conquistati lo scorso anno, ma già incamerati con i primi due successi dell’edizione 2026: Musetti, sfruttando gli scarti più onerosi dei tennisti che lo precedono nella graduatoria ufficiale rilasciata lunedì scorso, guadagna due posizioni e si attesta così al terzo posto.
Resta alle spalle dell’italiano per 25 punti il serbo Novak Djokovic, che ne scarta 800 per la semifinale dello scorso anno, mentre scivola in quinta piazza, a 200 punti dall’azzurro, il tedesco Alexander Zverev, che ne perde ben 1300 per l’ultimo atto del 2025.
Questo vuol dire che, a parità di risultati con i diretti rivali, Musetti potrebbe essere il numero 3 del mondo al termine degli Australian Open, alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz, già certo di rimanere primo al termine del torneo di Melbourne, e di Jannik Sinner.
RANKING ATP LIVE AL 22 GENNAIO
1 Alcaraz Carlos 11750
2 Sinner Jannik 9550
3 Musetti Lorenzo 4105
4 Djokovic Novak 4080
5 Zverev Alexander 3905
6 Fritz Taylor 3790
7 De Minaur Alex 3780
8 Auger-Aliassime Felix 3725
9 Shelton Ben 3300
10 Bublik Alexander 3135