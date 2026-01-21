LIVE Musetti-Sonego, Australian Open 2026 in DIRETTA: derby che potrebbe rivelarsi combattuto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby azzurro che vale il posto in sedicesimi di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo MUSETTI e Lorenzo SONEGO.

Ultimo precedente che stava per costare carissimo al carrarino, che poi riuscì comunque a giocare le Finals grazie al forfait dell’ultimo secondo di Djokovic. I due si incontrarono infatti al secondo turno di Parigi a La Dèfense Arena e la spuntò in rimonta il torinese, che poi perse con match point a favore contro Medvedev in ottavi. Oggi i due si ritrovano a seguito delle vittorie di primo turno contro Taberner e Collignon, quest’ultimo ritiratosi dopo essere stato un set avanti contro Musetti.

Partita che, forse, vale più per Lorenzo Sonego. L’anno scorso i quarti raggiunti a Melbourne risonarono come miglior risultato di stagione per il 30enne di Torino, che riusci anche grazie ai 400 punti conquistati qui nel 2025, a restare a lungo a ridosso delle prime 30 posizioni. Ecco che in caso di sconfitta, che i bookmakers ritengono abbastanza probabile, la classifica lo vedrebbe precipitare fuori dai primi 50 giocatori del mondo. Per Musetti invece l’occasione é ghiotta per incrementare il bottino di punti rispetto ad un inizio della passata stagione che lasció a desiderare.

Parola ai due azzurri quindi, non resta che auguravi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del derby italiano che vale un posto in sedicesimi di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo MUSETTI e Lorenzo SONEGO. Si gioca all’una di notte di giovedì 22 gennaio, vi aspettiamo!