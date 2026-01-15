Startlist superG Wengen 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Venerdì 16 gennaio andrà in scena il superG di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Inizia l’intenso fine settimana sulla mitica pista del Lauberhorn: la gara d’apertura sarà in una specialità veloce, antipasto della mitica e attesissima discesa libera in programma sabato. Appuntamento alle ore 12.30 sulle nevi svizzere, sperando che il meteo non faccia un brutto scherzo.

Il grande favorito della vigilia sarà come sempre lo svizzero Marco Odermatt, che dovrà fare i conti con gli altri padroni di casa Stefan Rogentin, Franjo Von Allmen, Alexis Monney. Sono particolarmente attesi anche gli austriaci Vincent Kriechmayr, Raphaela Haaser Lukas Feurstein, mentre gli italiani di riferimento saranno Dominik Paris, Guglielmo Bosca, Giovani Franzoni e Mattia Casse.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e i pettorali di partenza del superG di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SUPERG MASCHILE A WENGEN

Venerdì 16 gennaio

Ore 12.30 SuperG maschile a Wengen – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SUPERG MASCHILE A WENGEN: COME VERDELO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SUPERG MASCHILE A WENGEN

1 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

2 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

3 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

4 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

5 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

6 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

8 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

9 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

10 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

11 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

12 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

13 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

14 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

15 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

16 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

17 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

18 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

19 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

20 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

21 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

22 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

23 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

24 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

25 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

26 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

28 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

29 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

30 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

31 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

32 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

33 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

34 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

35 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

36 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

37 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

38 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

39 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

40 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

41 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

42 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

43 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

44 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

45 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

46 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

47 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

48 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

49 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

50 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

51 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

52 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

53 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

54 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

55 561255 CATER Martin 1992 SLO