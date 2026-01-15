LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris e Franzoni prima delle gare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima prova della discesa di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Sulla leggendaria pista del Lauberhorn si torna in azione per l’allenamento conclusivo che darà modo ai protagonisti della velocità di studiare le linee e la neve di una delle piste più lunghe, difficili e affascinanti dell’intero calendario.

Quale sarà il programma della giornata? La prova andrà in scena alle ore 12.30 e andrà a spiegare in maniera più chiara e dettagliata quali sono gli sciatori più in forma sulla pista elvetica. Rivedremo quanto accaduto nella prima prova disputata martedì? L’Italia sogna, avendo chiuso il primo allenamento addirittura con una tripletta. Giovanni Franzoni, infatti, aveva fatto il vuoto, precedendo Mattia Casse per 1.45 secondi, mentre in terza posizione si era piazzato un redivivo Christof Innerhofer a 1.62.

Quarta posizione per il tedesco Romed Baumann davanti all’austriaco Daniel Hemetsberger (che, comunque, aveva saltato una porta) quindi sesto il francese Maxence Muzaton. Settima posizione per il cileno Henrik Von Appen (a sua volta dopo aver saltato una porta), quindi ottavo il finlandese Elian Lehto, nono l’austriaco Raphael Haaser, mentre ha chiuso al decimo posto il leader della classifica generale Marco Odermatt. Dominik Paris, invece, si è fermato in 25a posizione senza forzare, con Florian Schieder 13°.

La seconda prova della discesa di Wengen prenderà il via alle ore 12.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’allenamento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa del Mondo di sci alpino 2026.