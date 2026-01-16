LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia studia le linee per la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa libera femminile di Tarvisio, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Ultimo test in vista della competizione ufficiale con le atlete a caccia delle migliori traiettorie e del miglior setting. Ieri la migliore è stata nettamente l’austriaca Nina Ortlieb, con l’azzurra Nadia Delago ottima quarta, ma quest’oggi i valori potrebbero essere rimescolati.

Brillante prima prova anche per la tedesca Kira Weidle-Winkelmann e per l’austriaca Cornelia Huetter, con la sorprendente andorrana Cande Moreno capace di strappare il quinto tempo alle spalle di Nadia Delago gareggiando addirittura con il pettorale numero 51. Bene Lindsey Vonn. La veterana americana ha alzato il piede dall’acceleratore nella seconda metà della pista tarvisiana chiudendo in settima piazza, mentre Sofia Goggia ha deciso di utilizzare la prova come un semplice primo approccio.

La bergamasca aumenterà i giri del motore nel secondo training, e partirà con il pettorale n.11. Laura Pirovano sarà la tredicesima atleta in gara, mentre Nicol Delago avrà il 17. Con il n.25 sarà la volta di Elena Curtoni, seguita con il 29 da Nadia Delago, che vorrà confermare quanto di buono offerto giovedì. 54 le sciatrici iscritte alla prova, presenti anche le azzurre Sara Thaler (35), Roberta Melesi (38), e Sara Allemand (48).

La seconda prova della discesa libera femminile di Tarvisio, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, inizierà alle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti.