Franzoni competitivo a Wengen: “Non devo mettermi aspettative”; Paris: “Fatico in una curva”

È un Giovanni Franzoni brillante quello visto oggi durante la seconda prova cronometrata a Wengen, località che ospiterà la discesa libera maschile della Coppa del Mondo sabato 17 alle ore 12.30. L’azzurro, sceso in pista con il pettorale 27, è stato autore sulla leggendaria Lauberhorn di una prova più che convincente che lo proietta tra i favoriti per la discesa ufficiale.

Il bresciano, che aveva già concluso in testa l’unica prova di martedì, si è ripetuto nell’allenamento di oggi, fermando il cronometro sul 2’27″37. L’italiano è riuscito così ad anticipare i due francesi Maxence Muzaton (+1″14) e Nils Allegre (+1″18). Il lombardo, come riportato dalla FISI, ha così commentato la sua prestazione: “Sono due giorni che provo solo a sciare sciolto e ordinato: questo ghiacchio mi piace e riesco ad essere efficace, anche con il set up. Detto questo, non riesco a spiegarmi del tutto il mio primato: tanti vogliono preservare energie, a me da un po’ di sicurezza fare bene le prove. Spero di non mettermi troppe aspettative: ma intanto penso al superG di domani: le sensazioni sono buone e sono contento di come sto sciando, anche nelle parti scorrevoli”.

Nettamente più indietro Dominik Paris che ha concluso la sua prova al ventiduesimo posto con il tempo di 2’30″59. Il velocista azzurro si è rialzato in anticipo e dopo aver tagliato la linea del traguardo è sembrato molto dolorante. Per l’italiano nessun particolare problema ma solo un vecchio risentimento alla caviglia che non dovrebbe condizionare le sue prossime discese. Paris si è espresso così sulla sua prova: “Ho provato un po’ le linee, c’è sempre quella curva Panoramica in cui faccio fatica ma il resto mi pare ok. La neve è ghiacciata, ma c’è un bel grip: la pista è davvero in buona condizione”.