Dominik Paris fa tremare: si accascia e zoppica a Wengen, poi arriva la rassicurazione

Piccolo campanello d’allarme in casa Italia per Dominik Paris, molto dolorante al termine della seconda e ultima prova cronometrata della discesa libera di Wengen. Il velocista azzurro è arrivato al traguardo in 22ma posizione con un distacco di 3″22 dal miglior tempo assoluto di Giovanni Franzoni, rialzandosi però in largo anticipo e frenando prima della linea d’arrivo.

Il 36enne della Val d’Ultimo si è poi accasciato dopo aver completato la prova, facendo fatica ad appoggiare il piede e zoppicando vistosamente. Come riporta la FISI, si tratterebbe di un risentimento alla caviglia con cui aveva già dovuto fare i conti a novembre prima del debutto stagionale a Copper Mountain. Nulla di grave dunque a quanto pare per l’altoatesino classe 1989, che potrebbe presentarsi al cancelletto di partenza già domani per il superG.

“Nessun problema particolare per Paris. È un vecchio risentimento alla caviglia, che aveva già in America ed ogni tanto gli fa male. Oggi ne ha avuto un po’, ma niente di particolare. Un po’ di fisioterapia e tutto a posto“, il comunicato della FISI a proposito delle condizioni di Paris dopo il secondo training ufficiale sulla leggendaria Lauberhorn.