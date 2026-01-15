Giovanni Franzoni fa il vuoto anche nella seconda prova a Wengen, la caviglia di Paris fa tremare

Lo scatenato Giovanni Franzoni conferma il trionfale risultato di martedì e si aggiudica la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen, appuntamento in programma sabato 17 alle 12:30. L’azzurro si candida così, di diritto, al ruolo di protagonista assoluto sulla leggendaria Lauberhorn.

Franzoni, sceso con il pettorale numero 27, è autore di una progressione inesorabile grazie a cui recupera il ritardo della parte iniziale e taglia il traguardo con l’eccellente 2:27.37 rifilando l’abissale distacco di +1.14 al secondo classificato Alle sue spalle si piazza il francese Maxence Muzaton che, sceso con il pettorale numero 21, chiude in 2:28.51 e brucia in volata il connazionale Nils Allegre che termina terzo.

Quarta posizione per Raphael Haaser. L’austriaco, pettorale numero 31, termina la sua prova in 2:28.84 e accusa un distacco di +1.47 dalla vetta. Si piazza al quinto posto Bryce Bennett: lo statunitense taglia il traguardo con 2:29.38 e accusa un ritardo di +2.01 dalla vetta. Alle sue spalle arriva l’austriaco Stefan Babinsky, sesto con 2:29.47.

Chiudono la Top 10 l’americano Ryan Cochran-Siegle, settimo in 2:29.55, gli austriaci Daniel Hemetsberger, ottavo con 2:29.60, e Manuel Tranninger, pettorale numero 58, che chiude nono in 2:29.72, mentre il finlandese Elian Lehto è decimo in 2:29.77.

Gli altri azzurri non forzano l’andatura e si accontentano delle posizioni di rincalzo: Dominik Paris è ventiduesimo con 2:30.59. L’alfiere azzurro, una volta tagliato il traguardo, prima si accascia sulla neve, poi riesce a rialzarsi, ma accusa un dolore alla caviglia sinistra. La FISI ha rassicurato sulle sue condizioni.

COSA E’ SUCCESSO A DOMINIK PARIS? L’AZZURRO VA VIA ZOPPICANDO

Benjamin Jacques Alliod chiude trentasettesimo in in 2:31.28, Mattia Casse è trentottesimo con 2:31.50, mentre Florian Schieder termina quarantaduesimo con 2:31.71.Guglielmo Bosca taglia il traguardo in 2:32.00, quarantasettesima posizione per lui, e Christof Innerhofer in 2:34.23, a quasi sette secondi dal compagno di squadra, tempo che gli vale la cinquantasettesima posizione. Sessantesimo posto per Marco Abbruzzese che termina la sua discesa in 2:35.10.