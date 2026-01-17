Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist superG Tarvisio 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane
Domenica 18 gennaio si disputerà il superG femminile di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: si conclude il lungo fine settimana nella località friulana con una nuova gara all’insegna della velocità dopo la discesa libera del sabato. L’appuntamento è alle ore 11.15 per il penultimo appuntamento in questa specialità prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti meno di tre settimane.
Sofia Goggia cercherà un pronto riscatto dopo non essere rientrata nella top-10 in discesa: la fuoriclasse bergamasca saprà rialzare la testa in un momento poco brillante? L’Italia potrà contare anche su Elena Curtoni e Laura Pirovano, ma attenzione anche al potenziale di Roberta Melesi. Nicol Delago si rimetterà in gioco dopo aver vinto la discesa, ma scatterà con il pettorale numero 45 e sembra difficile aspettarsi un risultato a effetto.
Grande attesa per tutte le big del circuito, a cominciare dalla statunitense Lindsey Vonn, passando per le austriache Cornelia Huetter e Ariane Raedler, fino alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, alla neozelandese Alice Robinson, alla ceca Ester Ledecka, alla svizzera Corinne Suter, alle tedesche Emma Aicher e Kira Weidle-Winkelmann.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist del superG femminile di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SUPERG FEMMINILE A TARVISIO
Domenica 18 gennaio
Ore 11.15 SuperG femminile a Tarvisio – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA SUPERG TARVISIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SUPERG FEMMINILE A TARVISIO
1 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
3 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
4 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
5 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
6 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
7 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
8 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
10 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
12 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
13 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
14 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
15 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
16 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
17 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
18 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
19 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
20 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
21 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
22 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
23 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
24 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
25 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
26 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
27 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
28 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
29 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
30 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
31 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
32 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
33 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
34 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
35 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
36 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
37 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head
38 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
39 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
40 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
41 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
42 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
43 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
44 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
45 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
46 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
47 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
48 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
49 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
50 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
51 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
52 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic
53 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
54 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
55 516819 FAUSCH Sina 2005 SUI Head
56 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
57 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
58 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
59 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
60 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle