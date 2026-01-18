LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: Vinatzer deve invertire la rotta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Si chiude con l’ormai tradizionale appuntamento fra i pali stretti la due giorni di Coppa del Mondo nella esclusiva cittadina svizzera ai piedi dello Jungfrau, che ospita il settimo slalom maschile della stagione, un’altra tappa di avvicinamento all’appuntamento a Cinque Cerchi di Bormio.

Si preannuncia ancora una volta la sfida apertissima tra i norvegesi che sono in risalita (primo posto di Haugan e terzo di Kristoffersen in Val d’Isere e Adelboden, vittoria di McGrath sulla Gran Risa e il secondo posto di Adelboden) dopo un avvio di stagione non straordinario in questa specialità che li ha visti grandi protagonisti lo scorso anno, i francesi Clement Noel, trionfatore a Madonna di Campiglio e secondo a Levi, e Paco Rassat, vincitore a Gurgl e Adelboden, il brasiliano Lukas Braathen Pinheiro, che si è aggiudicato la prima tappa di Coppa a Levi. Non mancano gli outsider di lusso come il belga Armand Marchant, secondo a Gurgl e, perchè no, l’austriaco Marco Schwarz che ha vinto in gigante sulla Gran Risa e vuole ritrovare feeling anche con questa specialità.

Tra i protagonisti annunciati della gara odierna ci sono anche lo svizzero Loic Meillard, in una specialità in cui ultimamente gli elvetici non sono stati protagonisti come in tutte le altre gare di Coppa del Mondo ma in cui lui è riuscito a conquistare il titolo iridato a Saalbach, il francese Steven Amiez e una delle grandi sorprese di questa prima parte di stagione, il finlandese Eduard Hallberg che ha riportato i finnici sul podio a Levi dopo i fasti firmati da Kalle Palander e sul podio c’è tornato a Madonna di Campiglio . Occhio anche agli altri austriaci, lontani dai migliori nelle prime due gare ma decisi a risalire la china.

Per l’Italia il contesto resta complesso. Dalla Chuenisbärgli di Adelboden gli azzurri sono usciti con sensazioni simili a quelle già vissute a Madonna di Campiglio: prestazioni a sprazzi, difficoltà a trovare continuità e pettorali ormai lontani dai primissimi sottogruppi. Una situazione che condiziona inevitabilmente l’approccio alla gara di Wengen, su un pendio tecnico e ritmato dove partire davanti fa spesso la differenza. Il riferimento principale resta Alex Vinatzer, che scenderà con il pettorale 18. Il gardenese arriva da settimane altalenanti: al brillante quarto posto di Val d’Isère hanno fatto seguito tre slalom complicati, ma la qualità non è mai mancata e la Männlichen può rappresentare il terreno giusto per ritrovare fluidità e fiducia, soprattutto nella seconda manche. Molto atteso anche Tommaso Sala, chiamato a riscattare la mancata qualificazione di Adelboden: per lui il numero 24, con l’obiettivo di ritrovare solidità e ritmo fin dalla prima discesa.

Più indietro nello стартing order, ma non senza ambizioni, ci sarà Tobias Kastlunger con il pettorale 38, reduce dal ritorno in zona punti domenica scorsa. Subito dopo toccherà a Matteo Canins (51), che a Campiglio ha centrato per la prima volta l’ingresso nei trenta, dimostrando progressi importanti sul piano della gestione gara. Tommaso Saccardi partirà con il 59, ancora a caccia della prima qualificazione stagionale in Coppa del Mondo, ma forte di un altro podio conquistato in Coppa Europa a Crans-Montana, segnale di una condizione tecnica in crescita. Chiude il gruppo azzurro Corrado Barbera con il 65, sull’onda dell’entusiasmo per i punti raccolti ad Adelboden.

La partenza della prima manche è fissata alle 10.00, mentre la seconda scatterà a partire dalle 13.00