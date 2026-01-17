Nicol Delago si emoziona: “Sono stati anni difficili, sembrava sempre tutto troppo poco”

L’azzurra Nicol Delago è in testa alla classifica, dopo che hanno completato il tracciato le prime trenta atlete, della discesa libera femminile di Tarvisio, in Italia: l’italiana ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD, descrivendo tutte le emozioni provate in questi minuti.

L’attesa della discesa di tutte le atlete: “Essere nel leader’s corner è pesante, cioè è bellissimo poter star lì, però ci vuole tanta attenzione veramente. Sono contenta della mia prova, ed adesso mi auguro che anche mia sorella possa fare una bella prova“.

Il momento della gara della sorella Nadia, poi decima all’arrivo: “Lei non sarà mai un avversario, veramente le ho detto che è bella da sciare, c’è un bellissimo grip, e di fare tutto quello che ha in mente, perché bisogna voler andare veloce“.

Le emozioni della prima vittoria che si avvicina: “Oggi ha un significato enorme, non sono stati facili gli ultimi anni, tanti alti e bassi, e voglio veramente ringraziare chi c’è sempre stato, chi ha creduto in noi, anche mia sorella, la mia famiglia, i miei genitori che veramente ci hanno sempre dato tanto e sostenuto in tutto“.

La gioia nello sciare nuovamente con serenità: “Io mi sono sempre divertita a sciare, a far velocità, adesso ho ritrovato la libertà, ogni tanto stai a pensare tanto, ‘Devo fare questo’ e sembrava sempre tutto troppo poco, adesso ‘Less is more’, oggi mi ha aiutato molto“.

Il piazzamento della sorella Nadia: “Ha fatto una bellissima discesa, poi ovviamente le condizioni non erano forse così buone come per i primi numeri, però io ho proprio guardato come ha sciato, l’ho vista decisa e di nuovo all’attacco, e quello sicuramente è un buon segnale. Quando c’è una buona energia e si è sereni fai le cose bene, dopo quello che arrivava ne è la conseguenza“.