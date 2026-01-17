Pagelle discesa Tarvisio 2026: sorelle Delago fuori dal tunnel; allarme Sofia Goggia: ha perso scorrevolezza

PAGELLE DISCESA TARVISIO 2026

Sabato 17 gennaio

Nicol Delago, 10 e lode: l’apice della carriera, il giorno tanto agognato, a lungo inseguito e finalmente materializzato. Era la sua occasione, la sua pista. Nessuna vera difficoltà tecnica, solo la necessaria capacità di far correre gli sci e accarezzare la neve nei curvoni. Le doti di scivolatrice dell’azzurra sono eccelse, non lo scopriamo oggi. A 30 anni, e dopo cinque podi in Coppa del Mondo, si regala la prima vittoria. Non si è mai scoraggiata dinanzi alle difficoltà. Ha attraversato stagioni di buio totale, con una crisi tecnica da cui non riusciva proprio ad uscire. Già all’inizio dell’annata olimpica si era capito che qualcosa era cambiato. I noni posti in Val d’Isere ed a Zauchensee raccontavano di un’atleta rigenerata. Oggi l’espolosione definitiva, che le vale anche la meritatissima convocazione per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Kira Weidle-Winkelmann, 8,5: ottavo podio per la tedesca, ancora a secco di vittorie. Ha fatto tremare Nicol Delago: all’ultimo intermedio era avanti di 6 centesimi. Solo un errore di linea nel finale l’ha relegata 2 decimi alle spalle dell’italiana.

Lindsey Vonn, 8: fenomenale. La 41enne americana non è mai scesa dal podio nelle cinque discese disputate in stagione. Una costanza di rendimento davvero impressionante. Ad oggi è la favorita per distacco nella discesa olimpica nella ‘sua’ Cortina.

Laura Pirovano, 7: non è chiaramente ai livelli di Vonn, ma anche l’azzurra, nel suo piccolo, sta mantenendo una continuità nelle posizioni di vertice di tutto rispetto. Il sesto posto odierno vale tanto, perché maturato su una pista decisamente poco adatta alle sue caratteristiche. Guarda caso, quasi fosse uno scherzo del destino, attualmente è quarta nella classifica di specialità. Ma un giorno l’incantesimo potrebbe spezzarsi…

Nadia Delago, 7,5: da quella magica stagione 2021/2022, dove vinse anche il bronzo olimpico, si era completamente smarrita, proprio come la sorella Nicol. Ha tenuto duro, digerito bocconi amari. Oggi torna in top10 dopo quattro, lunghi anni. Che sia un nuovo inizio.

Sofia Goggia, 5: la situazione inizia a diventare allarmante. C’era una volta la Goggia che faceva la differenza sui piani e nei tratti di scorrimento. Oggi è un’atleta completamente diversa, che paradossalmente ha bisogno di tracciati molto tecnici per emergere. La scorrevolezza è diventata addirittura un tallone d’Achille, soprattutto su nevi più morbide ed aggressive. Dal 2016 non disputava due discese di fila senza finire nelle prime 10. L’azzurra sembra non riuscire più a sprigionare la necessaria velocità per eccellere. Problema con i materiali? Il tempo stringe in vista dei Giochi: a Cortina sta arrivando con tanti più dubbi che certezze.