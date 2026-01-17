Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali
Federica Brignone esce dalla top10 nella WCSL di discesa, Nicol Delago fuori di un punto: cosa cambia per i pettorali
Al termine della discesa libera femminile di Tarvisio, in Italia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, è stata aggiornata la World Cup Starting List della specialità, utile a definire i pettorali di partenza: sono sei le azzurre tra le prime trenta.
Tra le prime 10 vi sono Sofia Goggia, quarta, e Laura Pirovano, sesta: queste atlete avranno in dote un pettorale tra il 6 ed il 15 nella prossima gara. Tra l’11ma e la 20ma piazza, ci sono altre due italiane: Nicol Delago, proprio 11ma, e Federica Brignone, ora 13ma.
Il secondo gruppo di merito verrà sorteggiato nella prossima gara con numeri di partenza tra l’1 ed il 5 e tra il 16 ed il 20. Tra le atlete tra la 21ma e la 30ma piazza, infine, ci sono le azzurre Elena Curtoni, 25ma, e Nadia Delago, 27ma: in dote per loro ci sarà un pettorale tra il 21 ed il 30.
WCSL DISCESA FEMMINILE
1 Lindsey Vonn (Stati Uniti) 451
2 Cornelia Huetter (Austria) 388
3 Emma Aicher (Germania) 366
4 Sofia Goggia (Italia) 355
5 Breezy Johnson (Stati Uniti) 322
6 Laura Pirovano (Italia) 321
7 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 288
8 Mirjam Puchner (Austria) 235
9 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 234
10 Ester Ledecka (Cechia) 225
11 Nicol Delago (Italia) 224
12 Ilka Stuhec (Slovenia) 216
13 Federica Brignone (Italia) 205
14 Jacqueline Wiles (Stati Uniti) 176
15 Nina Ortlieb (Austria) 159
16 Romane Miradoli (Francia) 142
17 Lauren Macuga (Stati Uniti) 137
18 Ariane Raedler (Austria) 136
19 Magdalena Egger (Austria) 135
20 Jasmine Flury (Svizzera) 132
20 Corinne Suter (Svizzera) 132
22 Marte Monsen (Norvegia) 115
23 Lara Gut-Behrami (Svizzera) 114
24 Malorie Blanc (Svizzera) 102
25 Janine Schmitt (Svizzera) 73
25 Elena Curtoni (Italia) 73
27 Nadia Delago (Italia) 72
28 Stephanie Venier (Austria) 63
29 Allison Mollin (Stati Uniti) 52
30 Laura Gauche (Francia) 48