Sport invernali, l’Italia accelera con biathlon e snowboard. Stecca lo sci alpino, sabato senza oro per lo speed skating

L’Italia ha conquistato sette podi di livello internazionale nel sabato riservato agli sport invernali, quando mancano quattro settimane alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: due vittorie, tre secondi posti e due terze piazze, con la consueta ecletticità tipica del Bel Paese, anche se non sono mancate alcune controprestazioni.

Tommaso Giacomel si è reso protagonista di un ultimo poligono davvero magistrale a Oberhof, dopo che aveva commesso ben sei errori in occasione delle prime tre serie al tiro nella località tedesca. Approfittando delle sbavature commesse dagli avversari nei cinque tiri conclusivi con l’arma, il trentino si è issato al comando della gara ed è riuscito a vincere l’inseguimento, firmando così una splendida doppietta dopo il trionfo conseguito giovedì nella sprint. Il 25enne ha così conquistato il pettorale giallo di leader della classifica generale, terzo italiano a riuscire a nell’impresa: l’uno-due piazzato in Germania è pesante in ottica Sfera del Cristallo, in attesa del rientro del norvegese Botn, che il nostro portacolori ha definito il miglior biatleta del momento.

Ben tre podi sono arrivati da Scuol, dove è andato in scena un PGS valido per la Coppa del Mondo di snowboard: Roland Fischnaller ha trionfato per la 24ma volta in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, alzando le braccia al cielo per la prima volta nella località svizzera e dimostrando un’eterna giovinezza, considerando che ha fatto suonare l’Inno di Mameli a 45 anni, 3 mesi e 22 giorni. Il veterano ha saputo battere Mirko Felicetti in un atto conclusivo tutto tricolore e ora ci sono quattro italiani nelle prime quattro posizioni della classifica generale, con Aaron March a precedere Felicetti, Bormolini e Fischnaller. Splendida seconda piazza di Elisa Caffont nella gara femminile, superata soltanto dalla fortissima tedesca Ramona Hofmeister in finale.

Poche soddisfazioni dallo sci alpino. C’erano grandi aspettative su Sofia Goggia nella discesa libera di Zauchensee, ma le condizioni non erano ideali per conseguire il risultato di rilievo: intensa nevicata notturna, partenza abbassata di parecchio, pista molto tecnica e con dei curvoni veloci, neve molla. Un mix che ha un po’ scoraggiato la fuoriclasse bergamasca, la quale ha chiuso al diciassettesimo posto: si tratta del peggior risultato degli ultimi nove anni nella disciplina più veloce per la Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018, che proprio in Austria fu 18ma il 15 gennaio 2017.

Laura Pirovano continua a ronzare attorno al primo podio della carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, ma anche oggi è sfumato: la classe 1997 ha chiuso al quarto posto con un ritardo di 63 centesimi dalla statunitense Lindsey Vonn, dopo aver sognato la terza piazza prima di essere beffata per quindici centesimi dall’americana Jacqueline Wiles (scesa con il pettorale numero 16). Non è andata meglio nel gigante maschile di Adelboden, una delle grandi Classiche del Circo Bianco per quanto riguarda le porte larghe: Alex Vinatzer era ottimo settimo a metà gara, ha attaccato nella seconda manche, ha subito commesso un grave errore e ha terminato al 26mo posto. Domenica si cercherà riscatto tra il superG in Austria e lo slalom in Svizzera.

Bella soddisfazione dallo slittino, dove Verena Hofer ha conquistato un ottimo terzo posto a Winterberg: secondo podio stagionale in Coppa del Mondo per l’azzurra, che a novembre era stata seconda in quel di Park City. Il risultato conseguito nell’esigente budello tedesco è confortante e le annunciate novità testate a Cortina d’Ampezzo sembrano promettere davvero molto bene, anche se sul fronte maschile Dominik Fischnaller non è andato oltre la sesta posizione. Patrick Baumgartner non ha brillato come nelle ultime uscite e ha chiuso al 12mo posto nel bob a 2 in quel di St. Moritz (pista sui generis a livello internazionale).

Dopo il trionfo conseguito ieri sera nell’inseguimento maschile, oggi sono arrivate due medaglie per l’Italia agli Europei di speed skating, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Tomaszow Mazowiecki (Polonia): Riccardo Lorello ha conquistato l’argento sui 5.000 metri con il tempo di 6:14.497 davanti a Davide Ghiotto (6:17.009), nella gara vinta dal padrone di casa Vladimir Semirunniy (6:11.134). Francesca Lollobrigida ha chiuso al settimo posto sui 1500 metri con il crono di 1:59.632, mentre Serena Pergher si è distinta con una valida quarta piazza sui 500 metri (38.549), a un paio di decimi dal terzo gradino del podio.

PODI ITALIA SPORT INVERNALI OGGI

VITTORIE: Tommaso Giacomel, inseguimento di Oberhof (Coppa del Mondo di biathlon); Roland Fischnaller, PGS di Scuol (Coppa del Mondo di snowboard).

SECONDI POSTI: Mirko Felicetti, PGS di Scuol (Coppa del Mondo di snowboard); Elisa Caffont, PGS di Scuol (Coppa del Mondo di snowboard); Riccardo Lorelli, 5000 metri a Tomaszow Mazowiecki (Europei di speed skating).

TERZI POSTI: Verena Hofer, gara femminile a Winterberg (Coppa del Mondo di slittino); Davide Ghiotto, 5000 metri a Tomaszow Mazowiecki (Europei di speed skating).