Anno nuovo, stesso Roland Fischnaller: doppietta azzurra a Scuol, Felicetti secondo nel PGS

Le stagioni passano, Roland Fischnaller è sempre lo stesso. La nuova annata della Coppa del Mondo di snowboard parallelo al maschile si apre, in PGS, come si era chiusa, con il veterano azzurro a trionfare e con il Bel Paese a dominare in quel di Scuol.

Il classe 1980 (45 anni, 46 a settembre) è riuscito nuovamente a far saltare il banco, centrando il successo numero 24 della carriera nel massimo circuito internazionale, curiosamente il primo in terra elvetica.

L’Italia gioisce in coppia, come ormai d’abitudine: la Big Final era infatti tutta azzurra con Fischnaller che è riuscito a battere nell’ultimo atto Mirko Felicetti di 16 centesimi. Terza piazza per lo sloveno Tim Mastnak davanti a Radoslav Yankov, dominatore delle qualifiche ma poi sconfitto in rimonta da Fischnaller in semifinale.

In casa italiana da segnalare anche Daniele Bagozza fuori ai quarti, mentre non sono riusciti a centrare l’accesso al tabellone conclusivo gli attesissimi Aaron March e Maurizio Bormolini.